Maserati Tridente is het ultieme speeltje voor in de zomer*

Een lange tijd werden we bij Autoblog verwend. We hadden namelijk een collega met een Maserati. De collega (@rubenpriest) hebben we gelukkig nog steeds, maar hij heeft zijn Maserati helaas verkocht. Het was altijd genieten. Natuurlijk heb je het geluid: we hoorden Ruben de auto stappen en wegrijden … van zijn huis!

Nu woont hij dichtbij de redactie, maar toch. Het was overigens niet alleen het geluid, maar ook de looks van de Maserati GranTurismo MC Stradale waardoor we elke keer een half minuutje bleven kijken voordat we naar binnen liepen. Kortom, we hopen dat Ruben maar weer snel een Maserati koopt!

Maserati Tridente

Dat hoeft niet per se een auto te zijn. Tegenwoordig heb je ook boten die voorzien zijn van een drietand. Qua logo is het natuurlijk niet vreemd dat Maserati de oversteek maakt naar vaartuigen.

Meerdere merken gingen Maserati al voor. Denk aan AMG (dat samenwerkt met Cigarette Racing) en natuurlijk de samenwerking tussen Riva en Fiat. Ook bij ABT (check deze) en Brabus (zoals deze) zien we projecten op het water met hun logo erop.

Voor nu is het dus de beurt aan Maserati. Het project heet: de Maserati Trdiente. Uiteraard is dat geen concurrent voor een Bavaria zeilboot of Pikmeercruiser. Neuh, het draait allemaal om stijl. De Tridente is een project van Maserati in samenwerking met Hodgdon Yachts. De boot heeft een koolstofvezel romp (stootwillen zijn essentieel) en meet 10,5 meter in lengte over alles.

Behoeften doen: het kan

De Tridente moet moet zijn voor 10 personen in totaal. Het is vooral een mooiweerboot om lekker op te zonnen. Er is namelijk een kajuitje, maar dat is meer voor de aflegruimte dan dat je er iets mee kan. Er is een toilet waar je je behoefte kunt doen, mocht je daar behoefte aan hebben.

Net als de Maserati GranCabrio Folglore is de Tridente geheel elektrisch. De boot heeft gek genoeg minder vermogen: slechts 600 pk, toch flink minder dan de EV van Maserati. De maximum kruissnelheid is 25 knopen en de maximumsnelheid is 40 knopen. Een boot is groot, dus kan er een flink accupakket mee. Dat is ook precies wat er aan de hand is: 282 kWh maar liefst! De prijs van de stille schuit is bekend, helaas: 2.500.000 euro. Slik.

