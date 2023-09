De SEAT Leon met stekker is terug van weggeweest!

Lekker stekkeren met de SEAT Leon die er nu (weer) als PHEV is.

Het lot van SEAT lijkt officieel bepaald. Het merk heeft met Cupra hun toekomstbestendige modellen en dus verdwijnen de auto’s van SEAT aan het einde van dit decennium. Aan de line-up van SEAT kun je dat wel een beetje zien. De laatste volledige auto die onthuld is (los van facelifts) is de vierde generatie SEAT Leon. En dat was alweer in 2019.

SEAT Leon

En ook die auto was eigenlijk niks radicaals. Hij borduurde vooral voort op de kernwaardes van zijn voorganger. En diens platform, het welbekende VAG-MQB platform. Dat brengt weer een ander probleem met zich mee: waarom moet je een Leon hebben en geen Octavia, Golf of A3? Op zich kan je dat verklaren: de Leon is goedkoper dan zowel de Golf als A3 en de Octavia is er niet als hatchback (enkel als liftback en stationwagon).

PHEV

Voordeeltje van het delen van het platform met Skoda, VW en Audi: je kan ook diens aandrijflijnen lenen. Zo kun je net als de Golf de Leon krijgen met mild hybrid-benzine- en dieselmotoren en zelfs een heuse plug-in. Dan kreeg je in feite de aandrijflijn van de vorige Golf GTE, een 1.4 TSI benzinemotor met elektropower om 204 pk te realiseren. Toen haalde SEAT de Leon PHEV uit de prijslijsten. Terwijl dat best een interessante aandrijflijn is.

Voor stekkeraars deelt SEAT goed nieuws: de Leon PHEV is terug. Wel met de asterisk dat het om één uitvoering gaat (FR Business Intense) en er aan de motor niks veranderd is. Het is dus een 204 pk sterke 1.4 TSI met stekker om 63 km WLTP-actieradius te krijgen. Lekker in de middenmoot, waar de SEAT Leon hoort eigenlijk.

Een voordeeltje wat je ook als een nadeeltje kan zien: de FR Business Intense uitvoering is de duurste Leon-smaak die er is. Goedkoop is de PHEV dus niet perse, maar daar komen we zo even op terug. Want door deze dikke uitvoering is de standaarduitrusting van de Leon met stekker dikke prima. Maar dat gaat je 42.850 euro kosten, of 44.050 euro voor de Sports Tourer.

Gelijk kansloos?

We hadden het al even over SEAT en de steeds belangrijk wordende rol van Cupra. Bij het op een rijtje zetten van de concurrenten zochten we eigenlijk naar de 245 pk sterke versie van de Cupra Leon 1.4 TSI eHybrid. Wat blijkt: Cupra biedt ook een versie aan van de eHybrid met 204 pk. En laat die nou net 42.990 euro kosten, wat 140 euro meer is dan de Leon. Eén van deze auto’s voelt kansloos. Cupra wil natuurlijk dat je de hippe ‘sportieve’ Cupra Leon als de dikste versie ziet, maar eigenlijk vinden wij nu dat de SEAT Leon, die je als dikke FR ook wel als ietwat sportieve versie kan zien, een perfecte ‘doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg’ auto is. SEAT en Cupra maken het zichzelf zo niet makkelijk.

Concurrenten

Er zijn eigenlijk minder C-segment PHEV-hatchbacks dan wij dachten, of we moeten een paar gemist hebben. Voor nu hebben we wat concurrenten bij elkaar geraapt om een beeld te krijgen van waar de Leon valt. Let dus wel op dat de prijzen soms een kleine deceptie zijn, want bij lang niet al deze auto’s krijg je een zo volledige standaarduitrusting als bij de Leon PHEV.

Opel Astra 1.6 Turbo Hybrid 180pk – 40.499 euro

Audi A3 edition 40 TFSI e S-Tronic – 42.825 euro

SEAT Leon FR PHEV Business Intense – 42.850 euro

Cupra Leon 1.4 eHybrid 204 pk – 42.990 euro

Peugeot 308 Allure HYbrid 180 EAT8 – 43.710 euro

Volkswagen Golf 1.4 TSI eHybrid – 45.240 euro

Toyota Prius Plug-in Dynamic – 45.690 euro

Mercedes-Benz A250 e Business Line – 48.521 euro

De nieuwe SEAT Leon PHEV is per direct te bestellen.