Maak van je Dacia Duster een dikke offroad-kanjer

Goedkoop en voorbereid de modder in, bij deze kan het.

Als je helemaal niks geeft om de nieuwste techniek, goede rij-eigenschappen en überhaupt het beste van het beste, kun je niet om Dacia heen. De spotgoedkope modellen van het Roemeense merk zijn zo’n beetje de goedkoopste manieren om in een redelijk grote auto te stappen. Voor 18.830 euro stap je al in een heuse SUV. En nee, de Duster is niet een laffe Captur-achtige. Je kan hem daadwerkelijk met vierwielaandrijving krijgen en dan is de auto nog vrij terreinwaardig ook. Toch blijft het een straatauto en zullen de meeste kopers daar geen boodschap aan hebben. Dat snapt Dacia ook wel en dus is de Duster verder ‘gewoon een SUV’.

Voor wie toch de terreinkwaliteiten van de auto wil benadrukken, heeft een Duitse off-roadspecialist good news! Zij leveren pakketten voor bijna elke terreinwagen om iets meer hun mannetje te staan in de modder. Zo ook de Duster. Optisch lijkt de auto wat stoerder door schijnwerpers van PIAA, gemonteerd op een dikke bullbar. Het zijn echter niet alleen zaken om de auto stoerder te doen ogen, hij kan ook meer. Zo wordt de vering 30 mm verhoogd en wordt er onderop de auto een aluminium afdekking gemonteerd. Zo zijn de kwetsbare onderdelen beschermd tegen stenen en andere harde materialen waar je misschien overheen rijdt.

Verder kun je kiezen uit een breed scala velgen, allemaal met BF Goodrich All Terrain-banden. De set kost zo’n 1.790 euro, bestellen kan op de site van Delta4x4. De Duster moet je uiteraard zelf aanleveren. Mocht je hem toch nog te soft vinden, kun je eventueel ook een dakrek erop bestellen. Is het dan nog te laf, dan moet je misschien opteren voor één van de andere producten van Delta4x4.