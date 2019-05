Het is over en uit voor de Jaguar XJ

Het zat er wel een beetje aan te komen, maar toch.

Wie in de markt is voor een gigantische sedan, komt waarschijnlijk uit bij een Mercedes S-Klasse. Geen slechte keuze, maar adepten van rivalen BMW en Audi zullen eerder voor een 7 Serie of A8 kiezen. Alle drie die auto’s zitten in een soort race om wie de meest technologisch geavanceerde auto te maken, daar hoort een modelupdate bij om de twee, misschien drie jaar. Wie daar geen boodschap aan heeft is Jaguar. Ja, je kan nog naar de Jaguar-dealer om een XJ te bestellen. Je krijgt dan wel een auto die sinds 2010 niet meer grondig bij de kladden gepakt is. Het is zowat slimmer om er eentje tweedehands te kopen.

Zit er dan een denderende nieuwe XJ aan te komen? Ja en nee. Ja, als in, de XJ wordt vervangen door een compleet elektrisch model, wat vervolgens het vlaggenschip van Jaguar wordt. Nee, als in, die laat nog even op zich wachten, 2020 zou het jaar zijn waarin we die nieuwe superlimo te zien krijgen. Mocht die leeftijd van negen jaar je nou niet dwarszitten, koop dan vooral een XJ. Maar doe het snel, want in juli trekt Jaguar de stekker uit de XJ.

De X351, zoals de Jaguar XJ in zijn nieuwste vorm heet, is een bijzondere vernieuwing geweest voor Jaguar. De X350 was een moderne versie van het ouderwetse XJ-concept, wat al sinds de jaren ’70 sterk als ijzer is. De X351 leek juist veel meer op de XF uit 2008. We moeten er wel eerlijk bij zeggen: de X351 is een sterk ontwerp. Hij verhult redelijk goed dat hij in de basis al stokoud is. (via Autocar)