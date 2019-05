“Mercedes-AMG GT73 krijgt 800 pk”

Of het een onsje meer mag zijn.

Al meer dan een jaar geleden kregen we voor het eerst iets te horen over de nieuwe ’65 AMG’-serie van Mercedes. 65 AMG stond uiteraard voor blubberdikke V12-motoren, maar dat kan echt niet meer. Momenteel is het grootste blok wat Mercedes-AMG levert een 4.0 liter Biturbo V8. In zijn krachtigste vorm, het blok voorin de AMG GT63 S, levert het 639 pk. Niet niks, maar er kan nog meer van gemaakt worden. Zo kregen we een tijdje geleden te horen over de 73 AMG-serie.

De lijst van auto’s die met de nieuwe aandrijflijn uitgerust zouden worden, beperkt zich tot de top van het gamma. De S-Klasse, G-Klasse en GLS, de auto’s waarin je een dergelijke knotsgekke motor verwacht. Recent is er patent aangevraagd op de naam GT73, waardoor de nieuwe motor ook zijn weg vindt in de vierdeurs AMG GT. Spyshots en een interview van Autocar bevestigen dit vermoeden.

Volgens Tobias Moers, de baas van AMG, zal de AMG GT73 debuteren in 2020. Het topmodel van de vierdeurs supercoupé krijgt wél de 4.0 liter Biturbo V8 voorin, maar dan met EQ-Power erbij. Jup, de nieuwe 65 AMG wordt naar alle waarschijnlijkheid een hybridemotor. Moers zegt dat je voor de specificaties moet denken aan de AMG GT Concept uit 2017. Zoals eerder al aangegeven is het systeemvermogen van de GT63 S al vrij heftig. De elektromotoren moeten gecombineerd zo’n 805 pk mobiliseren. Oempf!

Het blok uit de GT63 S ligt ook in de eerdergenoemde topmodellen als de S-Klasse en G-Klasse en je kunt er donder op zeggen dat de GLS ‘m ook krijgt. In die auto’s ligt het vermogen tussen de 550 en 600 pk, dus misschien dat die ook een tandje minder heftig worden dan de AMG GT63 S met 639 pk. Die laatste is trouwens al een flinke jongen met bijna twee ton aan gewicht. Een hybridemotor zal dat gewicht niet precies verlagen. Logisch dat ze er wat extra pk’s uit peuteren.