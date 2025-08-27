Max Verstappen is boos op jou

Ja, dat lees je goed. Of moeten we zeggen dat Jan Lammers zegt dat Max Verstappen boos is op jou? Of zegt hij zelfs iets heel anders? Dat Max Verstappen helemaal niet boos op jou is. Dat lees je hier!

Jan Lammers, zelf oud-F1-coureur (maar zonder punt ooit behaald in z’n 44 Grands Prix – zijn laatste race was in 1992), heeft een duidelijke boodschap aan de Nederlandse fans: laat Max Verstappen nu niet in de steek, ook al is hij dit seizoen wat minder dominant dan gewend.

De Monegaskische Racebelg onder Nederlandse vlag heeft nog wel twee overwinningen in zijn broekzak, maar prijkt momenteel pas als derde in het wereldkampioenschap. En dat is te zien aan de opkomst van de typisch Nederlandse successupporter in Zandvoort. Net als die van Ajax haken die ook af als het even minder gaat, om weer terug te keren als hun cluppie weer punten pakt.

Lammers wijst erop dat autosport veel meer is dan alleen voorspelbare zeges. “Als je alleen kijkt naar winst van Max, wordt het saai,” schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. Fans willen ook gevechten zien, verhalen, prestaties onder druk.

Steun Max Verstappen ja?

In het verleden werd het Verstappen -en ook Lewis Hamilton en Michael Schumacher-bijna kwalijk genomen dat ze met het beste materiaal reden en zelden werden uitgedaagd . Want saai en na 22 keer het Wilhelmus was het ook wel weer eens tijd voor wat anders.

Nou, je wens is vervuld. Verstappen heeft dit jaar niet het allerbeste materiaal onder z’n kont en wint dus niet meer elke race met 2 vingers in zijn neus. Maar dát maakt het juist extra interessant. Jan Lammers zegt dat het juist nu extra spannend is om te zien wat hij ervan maakt. En daarop mogen we als Nederlanders trots zijn: Max is namelijk niet wisselvallig en laat nooit wat liggen

Kortom: laat je niet verleiden door cijfers alleen. Een coureur wordt niet uitsluitend beoordeeld op het aantal overwinningen, maar ook op karakter én de manier waarop hij zich herpakt als het even minder loopt. Volgens Lammers volgt daarin de echte waarde van onze landgenoot. En je wil niet dat Jan het aan Max Verstappen doorgeeft.

Straks wordt hij écht boos op je.

En de foto heb ik zelf geknutseld met een digitaal kleurpotlood. Is dus niet echt!