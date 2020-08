Maanrover van Toyota krijgt vleugje Land Cruiser

Land Cruisers krijgen nu extra status dankzij de Toyota Lunar Cruiser.

Op onze aardbol heeft Toyota al aardig wat bereikt. Sinds de oprichting in 1937 is het Japanse merk uitgegroeid tot een van de grootste autoconcerns ter wereld. Nu gaat Toyota ook verder kijken dan de aarde. In samenwerking met de JAXA (de NASA, maar dan Japans) werken ze aan een maanrover.

In maart vorig jaar deelden we al wat plaatjes van de toen nog naamloze maanrover. Het apparaat moet elektrisch en zelfrijdend worden en actieradius krijgen van 10.000 km. Het is in principe een tweepersoonsbusje, ondanks het feit dat het apparaat zes wielen heeft en 6 meter lang en 5,2 meter breed is. Astronauten hebben nu eenmaal ruimte nodig.

De lancering van de maanrover staat pas voor 2029 op de kalender, maar nu is Toyota al wel zo ver dat ze een naam hebben bedacht. De maanrover van Toyota krijgt de naam Lunar Cruiser mee. Dit doet erg denken aan de Land Cruiser en dat is natuurlijk geen toeval.

Vanuit marketing-oogpunt was dit gewoon een kans die Toyota niet kon laten liggen. Het is overigens niet eens de officiële naam, want Toyota spreekt van een ‘nickname’. Wel een geluk dat Toyota de Land Cruiser in het gamma heeft, want Lunar Corolla of Lunar Prius klinkt toch een stuk minder goed.

De Land Cruiser staat als een oerdegelijke auto te boek, dus we gaan er vanuit dat Toyota meer kenmerken overneemt dan alleen de naam. Er is waarschijnlijk ook een reden dat Toyota deze opdracht heeft gekregen en niet Alfa Romeo.