Gelekt: facelift Peugeot 3008 én 5008

Aan de vooravond van de onthulling van de 3008 lekken nieuwe beelden uit.

We kunnen niet anders dan Peugeot complementeren over de koers die hebben ingezet qua design. Met de scherp gelijnde 508 en 208 weten ze de concurrentie aardig de ogen uit te steken. De nieuwe designtaal heeft nog niet zijn weg gevonden naar alle modellen, maar daar zijn de Fransen wel druk mee bezig. Zowel de 3008 als de 5008 krijgen nu namelijk een facelift.

De vernieuwde Peugeot 3008 was al eerder uitgelekt, maar die kunnen we nu nog wat beter bekijken. De Peugeot 5008 facelift is eveneens gelekt. Die is interessanter, omdat we de facelift van dit model nog niet eerder voorbij hadden zien komen.

Zowel de 3008 als de 5008 hebben Peugeot’s nieuwe handelsmerk meegekregen: de slagtanden/hoektanden/hoe je het noemen wil. Wat verder opvalt is de grille. De lijnen uit de grille lopen namelijk door tot onder de koplampen. Dit is weer een nieuw designfoefje van Peugeot. Ook de layout van de voorbumper is gewijzigd. Alles bij elkaar krijgen de 3008 en 5008 dus een flinke opfrisbeurt.

De achterkant krijgen we nog niet te zien, maar die speelt doorgaans toch geen belangrijke rol bij een facelift (vandaar ook de naam). Wel is er een foto van het interieur van de Peugeot 5008 facelift gelekt. De grootste verandering die we hier zien is het nieuwe infotainmentscherm. Deze is een slag groter geworden. De lay-out ziet er nog precies hetzelfde uit.

Degenen die benieuwd zijn naar alle foto’s en details hoeven niet langer meer in spanning te zitten. De officiële onthulling van de 3008 is namelijk morgenochtend. Dan zullen we jullie van alle info en beeldmateriaal voorzien, zoals jullie van ons gewend zijn. De 5008 volgt later, Peugeot heeft nog niet verklapt wanneer.

Via: wilcoblok