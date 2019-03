Gave Toyota is helaas niet voor bewoners op aarde

De auto krijgt een andere bestemming.

Introduceert Toyota een toffe alleskunner, komt ‘ie niet naar Europa. Of Noord-Amerika. Of Azië. Of de wereld. Nee, het concept wat je ziet op de foto’s heeft een totaal andere bestemming. De bekende autobouwer gaat in samenwerking met de Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) een zelfrijdende maanauto ontwikkelen voor missies op de maan.

De samenwerking is vandaag bekendgemaakt, maar het hele project moet nog gerealiseerd worden. De komende 10 jaar gaan Toyota en JAXA zich bezighouden met de auto. In 2029 moet het verkenningsvoertuig klaar zijn voor missies. De maanauto krijgt zes wielen en er kunnen twee mensen mee aan boord. Het voertuig beschikt over zonnepanelen die opgeslagen energie naar de aanwezige brandstofcellen brengt. Volgens Toyota kan de auto een afstand 10.000 kilometer afleggen.

Qua grootte moet de maanauto ongeveer gelijk zijn aan twee minibusjes. Binnen in de maanauto hoeven de twee aanwezige astronauten geen ruimtepak te dragen. Met 13 kubieke meter inhoud kan een accommodatie worden ingericht zodat de astronauten een tijdelijk thuis hebben. Toyota zegt dat in geval van nood er maximaal vier mensen kunnen verblijven in de auto.

Het is de bedoeling dat de maanauto zonder bemanning naar de maan vliegt in 2029. De menselijke versterking komt op een alternatieve manier naar de maan. Een conceptvideo kun je bekijken op Autojunk.