Koop deze coole turbo tijdmachine voor 25 mille

Het is weer eens wat anders dan een 318i 'M3 uitgevoerd!'.

Premium Duits. Het is nu de gevestigde orde en dat was het vroeger ook. Een groot verschil is dat er veel meer keuze was als je géén Duitse auto wilde. Natuurlijk, tegenwoordig hebben we Volvo, Jaguar en Lexus. Maar vroeger waren er meer alternatieven in de vorm van Rover, Lancia en Saab.

Met name die laatste doet heel erg zeer, want Saab was een heel kleurrijk merk. Ze deden alles net even anders dan anders. Dat wil niet zeggen dat het zozeer beter was, maar het was anders op een hele coole manier. Gelukkig is daar de tweedehands markt nog.

Saabs waren over het algemeen erg goed gebouwd. Natuurlijk, er hing wel eens een stukje hemelbekleding los, maar in technisch opzicht waren ze bijna overontwikkeld. Neem nu deze Saab 900 Coupé Turbo Commemorative Edition. Een klassieke Saab zoals wij ons hem herinneren. Dat wil zeggen met deurhendels die extreem sterk zijn, altijd handig als je iemand (een persoon, niet een hele auto) uit een greppel moet helpen. Of de handrem die op de wielen aan de voorkant vastzette, zo kon je een soort van sper-werking creëren als je vast zat in de sneeuw.

Hoogtepuntje is natuurlijk die heerlijk gorgelende twee liter turbo. In deze specificatie is ‘ie goed voor 185 pk. Dat klinkt niet als bijzonder veel, maar het was een geduchte concurrent voor de BMW 325i op de snelweg. Dit exemplaar is geheel gerestaureerd en heeft 17.041 kilometer op de klok staan. Daarmee is deze auto nog goed voor jarenlang rijplezier. In dat kader bezien valt de prijs van een kleine 25 mille voor deze raszuivere Saab enigszins mee. Interesse? De advertentie check je hier.