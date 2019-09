Verstappen krijgt waarschijnlijk nieuwe motor op Monza

Dan wordt de race in elk geval een stuk spectaculairder!

We hebben het even een paar weken zonder Formule 1 moeten doen. Maar we gaan nu in rap tempo weer door. We zijn nog nauwelijks bijgekomen van de Grand Prix van België, terwijl de GP van Italië alweer voor de deur staat.

Voor Red Bull gaat het een redelijk voorspelbaar weekend worden. Het is de verwachting dat Ferrari bijzonder sterk voor de dag gaat komen, net als in België. Mercedes zal daar vlak achter zitten. Voor Red Bull een uitgelezen kans om de andere twee coureurs te voorzien van een nieuwe krachtbron?

De afgelopen race kregen Red Bull coureur Alexander Albon en Toro Rosso coureur Daniil Kvyat namelijk de zogenaamde ‘Spec-4’ versie van de Honda krachtbron. Verstappen (Red Bull) en Gasly (Toro Rosso) kunnen hem ook krijgen, maar dat gaat gepaard met gridstraffen. Volgens Christian Horner is de kans zeer groot dat de andere twee nu ook de krachtigere motor gaan krijgen, zo laat hij weten aan motorsport.com. Volgens Horner is de nieuwe motor aanzienlijk krachtiger en is het resultaat datgene wat verwacht werd.

Voor Max Verstappen maakt het niet uit. Hij laat in hetzelfde interview weten:

I denk dat er best goed ingehaald kan worden. Er is nog niets bevestigd over een gridstraf, maar zelfs als je achteraan start denk ik niet dat het heel lastig zal worden. We weten allemaal dat Ferrari heel erg snel hier zal zijn. Als je achteraan start, zul je geen aansluiting vinden met de top 4. Maar de rest moet mogelijk zijn.

De kans is dus zeer aannemelijk dat ook de andere Honda coureurs de nieuwe motor gaan krijgen. Er is nog een reden om die gridstraffen alvast te pakken. Op Singepore doet Red Bull het traditioneel erg goed en met name op Suzuka wil Red Bull gaan vlammen. Die Japanners zijn na alle McLaren uit op eerherstel. De laatste reden is het weer. Op zondag wordt er zware regenval verwacht op Monza. Dat kan nog wel spektakel opleveren.