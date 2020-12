Het gaat beter met de bedrijfswagens verkoop - Autoblog.nl

Het is een marginale groei, maar de bedrijfswagens verkoop in Europa toont een verbetering.

Groei, hoe klein dan ook, is toch groei. Met die gedachte moet je naar de nieuwste cijfers van de bedrijfswagens verkoop van Europa kijken. De ACEA (European Automobile Manufacturers Association) heeft de novembers van november paraat. Die laten zien dat er sprake is van een groei van 0,1 procent.

Lichtpuntje november voor de bedrijfswagens verkoop

Groei, hoe klein dan ook, is toch groei. Met die gedachte moet je naar de nieuwste cijfers van de bedrijfswagens verkoop van Europa kijken. De ACEA (European Automobile Manufacturers Association) heeft de novembers van november paraat. Die laten zien dat er sprake is van een groei van 0,1 procent.

Er werden in november in Europa 167.315 bedrijfswagens verkocht. De vraag naar bedrijfswagens en bussen namen af. Daar staat tegenover dat het segment van trucks juist toenam. De vier grootste bedrijfswagen markten van Europa laten een wisselend beeld zien. Waar Spanje en Frankrijk inleveren met -7,0% en -3,1%, doen Italië en Duitsland het juist goed met +11,7% en +4,3%.

De teller staat tot en met november 2020 op 1,5 miljoen verkochte bedrijfswagens in Europa. Daarmee ligt de verkoop in de Europese Unie 20,3 procent lager in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Vrijwel alle markten in ons continent zagen de verkopen met 50 procent verminderen.

Herstel nog niet meteen in zicht

December zal vermoedelijk niet de maand worden om slechte cijfers recht te trekken. Onder andere zijn Nederland en Duitsland in een strenge lockdown. Hier in Nederland kun je nog wel een nieuwe bestelbus kopen, maar de lockdown helpt niet mee in het proces.