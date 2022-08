Mag deze hippe crossover coupé voor de deur?

Met deze elektrische crossover coupé maak je helemaal de blits!

Veel merken zijn in Nederland niet meer actief. Denk aan Daihatsu, Lancia en Buick. Dat laatste merk was in Nederland perfect als je een grote bak met dikke motor voor weinig wilde hebben. Vroeger was er geen CO2-taks, maar reguliere BPM. Begin jaren ’90 kocht je voor een ton in guldens een Park Avenue.

Die auto was flink groter en een stuk completer uitgerust dan een BMW 7 Serie. Prima deal. Buick verdween in de jaren ’90 in Nederland van het toneel. Buick is een soort semi-luxemerk tussen Chevrolet en Cadillac in. In sommige gevallen gebruikte Buick een Opel-model in de VS om als Buick te verkopen. Met matig succes, want ook in de VS heeft Buick het zwaar om te overleen.

Crossover Coupé

De naam Buick is in China echter extreem sterk en ze verkopen daar auto’s bij de vleet. Weet je ook meteen waarom GM dit merk in leven houdt. Het gekke is, vaak komen er modellen voorbij voor de Chinese markt die in Europa of de VS ook zouden moeten kunnen slagen, zoals deze Buick Envista. Dat is de nieuwste telg in de familie.

Het is een medium crossover van 4,64 meter lang, 1,82 meter breed en 1,56 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,70 meter. Om een idee te krijgen van het formaat: de Buick Envista is net zo groot als een Renault Arkana op alle fronten, behalve de lengte. De Buick is 10 centimeter langer.

Nauwelijks te bevatten

Dan de motor van deze crossover coupé. Ja, in enkelvoud want zoals wel vaker in China wordt dit model aangeboden met slecht één motor. Het is een 1.5 liter met turbo die er 181 trappelende pk’s op de voorwielen overbrengt middels een CVT. Van 0-100 km/u gebeurt in een nauwelijks te bevatten 7,9 seconden.

Kortom, een keurige auto voor als je de blits wil maken op het breiclubje of de geitenfokvereniging. Zou jij ‘m overwegen of mag ‘ie in China blijven?

