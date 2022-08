Entree Porsche Formule 1 helemaal niet zo zeker

Audi is binnen, maar wanneer maakt Porsche zijn entree in de Formule 1?

Het leek allemaal in kannen en kruiken te zijn. In 2026 zijn er nieuwe motorreglementen in de Formule 1. Door deze veranderingen is de sport dan ineens veel interessanter voor eventuele motorleveranciers. Er ligt meer nadruk op het elektrische aspect van de motor en men maakt gebruik van synthetische brandstoffen.

Audi en Porsche waren voor lange tijd betrokken bij de gesprekken die voorafgingen aan regelwijzigingen. In de tussentijd heeft Audi zichzelf al aangekondigd als motorleverancier in 2026. Met wie is nog niet officieel, alhoewel Alfa Romeo en Sauber hun samenwerking gaan beëindigen na 2023. De kans dat Audi en Sauber verder gaan, lijkt vrij zeker. Net als bij het verjaardagsfeestje van een klasgenootje: het is een verrassing wat jullie gaan doen, maar neem wel je zwemkleren mee.

Entree Porsche nog niet zeker

Maar de entree van Audi is al bekend, waar blijft de aankondiging van concerngenoot Porsche? Nou, die komt er voorlopig niet. Dat meldt het altijd goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport. Volgens Chrisitiaan Horner is er sprake van een ‘complexe situatie’:

Er moeten nog veel details worden opgehelderd. Porsche is welkom, maar de zaak is niet zo eenvoudig. Ik hoop dat de onderhandelingen tot een goed einde zullen komen. Christian Horner, heeft Porsche niet direct nodig.

Het grote probleem is invloed. Red Bull vindt het prima om Porsche als motorenleverancier te hebben, maar daar moet het dan ook bij blijven. Porsche wil 50% van de aandelen en ook 50% van de invloed op het team. Dit terwijl het trio Horner, Marko en Newey heel graag onafhankelijk willen zijn.

Red Bull hoeft niet per se

Red Bull rijdt nu met Honda-motoren die RBPT heten (Red Bull Powertrains). Maar die worden nu nog in Japan door Honda gebouwd. Sterker nog, nu het goed gaat met Red Bull wil Honda stiekem weer iets meer samenwerken met Red Bull. Inmiddels zijn er al 300 mensen werkzaam bij Red Bull Powertrains. Met die twee troeven (Honda en RBPT) heeft Porsche een vrij zwakke positie in de onderhandelingen.

Overigens hoeft Porsche niet per te kiezen voor Red Bull. Er zijn natuurlijk genoeg andere gegadigden. Zo zou McLaren bijvoorbeeld een perfecte partner zijn. Andreas Seidl leidde destijds ook het uiterst succesvolle Porsche Le Mans-programma. Ook bij Williams is er een oud Volkswagen-kopstuk in de vorm van Jost Capito. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Met dank aan Frank voor de tip!