Land Rover Defender Bowler – rijtest en video

Wij vinden de nieuwe Defender leuk, maar tijdens offroaden is het de bedoeling om langzaam te rijden. Laten we net nou van snelheid houden en dan is de Bowler Defender uit de rijtest de oplossing.

Hoe maak je een rallyauto van een Defender? Uiteraard gaat er vanwege de veiligheid een dikke rolkooi in. Andere stoelen ook, dus een groot deel van het interieur moet eruit. Dat laatste kan je vrij letterlijk nemen, want om aan veel rally’s te mogen meedoen met een auto een kenteken hebben. Land Rover bouwt dus een complete Defender 90 P300, waarna de mannen van Bowler alles er weer uit slopen wat ze niet nodig hebben. Hoe cool is dat?

Na een kort vluchtje naar Bristol, klimmen we aan boord van een Range Rover Long Wheel Base. Voor ons ligt een rit van Zuid-Engeland naar Wales. Onderweg komen we de karavaan met de bijbehorende prins en zijn vrouw Camilla nog tegen. De sfeer zit er dus al lekker in.

Het probleem met een rallyauto is, en hoe firstworld is dit, dat je er eigenlijk niet zo veel aan is om de openbare weg te testen. We zijn dus op weg naar een windpark in Wales, waar we op gravelwegen de Bowler Defender op de juiste manier kunnen testen.

Je moet overigens wel ballen van staal hebben om naast een wildvreemde plaats te nemen om een rallyparcours te gaan rijden. De instructeurs waren terecht nogal bezig met uitleggen dat je op tijd moet remmen en dat je niet meteen een toptijd voor het kleine parcours hoeft te neer te zetten. Dat hebben we dan ook maar bewaard voor de tweede ronde.

Offroad rijden versus rallyrijden

In beide gevallen verlaat je de gebaande paden, dus natuurlijk zijn er veel overeenkomsten. Intelligente vierwielaandrijving is zowel voor offroaden als voor rallyrijden, evenals wat bodemvrijheid.

Daarna beginnen de verschillen, voor offroaden (in een Land Rover): “As slow as possible, as fast as necessary.”.

Aangezien je daar geen rally mee gaat winnen, draaien ze het bij Bowler precies om: “As fast as possible, as slow as necessary.”

De zaag in de deur

Met zo’n kop verwacht je wellicht dat Bowler extreem veel aanpassingen heeft moeten doen. Houdt die gedachte nog maar even vast, want de afgezaagde deuren zijn wellicht het heftigste wat Bowler moest doen. Voor de straat-Defender vallen de deuren netjes over de dorpels, die dus ook na heftig modderen schoon blijven. Toch handig bij het uitstappen.

Dat onderste 70 mm van de deur is er nu afgezaagd om ruimte te maken voor een verstevigde aluminium dorpel. Het zijn de aanpassingen die je amper ziet, maar de onderzijde van de Bowler Defender wordt beschermd door een 6mm dikke aluminiumplaat. Een skidplate bij de achteras en een kleine technische aanpassing om voor één onderdeel 35mm meer hoogte te creëren, maken het af.

Hoewel veren en dempers zijn veranderd is het onderstel in de basis verder hetzelfde gebleven. Draagarmen, rubbers, etc alles is verder ongewijzigd. Iedere rijder kan zijn eigen setup creëren, maar dat kan alleen door met bandenspanning, high en lowspeed compressie van de dempers te variëren.

Er blijft ook veel standaard

Interessant genoeg bleven de remmen standaard. Schijven, blokken, remvloeistof; het kan het rallygeweld allemaal prima aan. Het scheelt dat je niet zoals op het circuit van die hitte verzengende remacties aan het einde van het rechte stuk hebt. En het zegt ook iets over de kwaliteit van de componenten die Land Rover gebruikt voor de Defender: ze kunnen veel meer misbruik aan dan je wellicht zou denken.

De grootste wijzigingen zitten binnenin: driekwart van het interieur ging eruit. Interessant genoeg moesten sommige specifieke knoppen en het PIVI pro scherm blijven, omdat de elektronica anders over de jank ging (waarover later meer). Twee FIA goedgekeurde kuipstoelen en een FIA goedgekeurde rolkooi vullen verder het interieur behoorlijk. Gezien de airtime (met de wielen los dus) en objecten zoals bomen die je zou kunnen tegenkomen, is dat een geruststellende gedachte.

In het parcours zit een paar sprongen, waaronder één die mijn toegewezen rallyrijder met dik 70 mijl per uur doet en een tikje scheef landt. Opeens snap je de slogan: “As fast as possible, as slow as necessary.”

We zaten nog niet over het randje, maar de landing werd al spannend. Kudo’s overigens voor de excellente dempers. Zelf in een stuk met bizarre gaten en hobbels, mag het rechterpedaal tegen het schutbord geklemd blijven. Zonder instructeur ernaast zou ik het, uit respect voor het mechaniek en vrees voor mijn rug, nooit hebben aangedurfd.

Er ging wat gewicht uit, maar ook een forse rolkooi weer in. De Bowler Defender is met 2261kg dus ongeveer even zwaar als de straatauto.

Een viercilinder?

Het is al lang niet meer afzien met een viercilinder, maar toch. Het formaat, gewicht en de wens om er rallies mee te kunnen rijden. Zou je dan niet juist meer slagvolume en vermogen moeten hebben? Nee zeggen de mannen van Bowler en ik kan het bevestigen na de snelle rit over gravelwegen. Dit is al meer dan leuk genoeg en de Bowler Defender gaat in 95% van de gevallen hard genoeg. Dat de Bowler Defender tussen allerlei rallykanonnen niet Dankzij een iets ruimer uitlaat-traject levert de P300 net iets meer dan de standaard 300 pk.

De elektronica

De diepe integratie tussen alle modules maakt het aanpassen van moderne straatauto’s steeds lastiger. Gelukkig was er een “nerd” bij Land Rover die er lol inschept om het voor Bowler voor elkaar te krijgen.

ESP, ABS en alle airbags zijn gedeactiveerd (en verwijderd). Het Terrain Response systeem heeft nu een soort Bowler mode, maar je zal vooral zelf moeten nadenken en handelen.

Bowler in Nederland?

Voorlopig nog niet, maar zoals bij ieder commercieel bedrijf is er vast ook wel weer iets te regelen. Sinds de overname door Jaguar Land Rover is deze nieuwe Defender met de bijbehorende events vooral een manier om het merk Bowler eens lekker op de kaart te zetten. Kan me overigens goed voorstellen dat je de jongensdroom (M/V) hebt om rally te gaan rijden.

Met de Bowler Defender Chalenge is het te betalen, zelfs als de retourtjes Verenigd Koninkrijk bij moeten. Je leeft tenslotte maar één keer. En ik moet zeggen, ik heb al veel mooie dingen met auto’s mogen doen. Maar rallyrijden met een Bowler Defender is serieus next level. Als je de kans krijgt, moet je het direct doen.

In het Verenigd Koninkrijk koop je de Bowler Defender voor 99.500 pond. Dat is inclusief een zeven rondes tellend Bowler kampioenschap. Het is zonder meer veel geld, maar als je ziet wat andere raceklasses kosten…