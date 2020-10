Komt Porsche met een nieuwe 911 Safari? - Autoblog.nl

Spyshots recht vanaf de Nürburgring waarop een verhoogde 911 te zien is suggereren dat Porsche werkt aan een nieuwe ‘Safari’ op basis van de 992.

Op de redactie waren we laatst de varianten van de Porsche 911 aan het tellen. Elke keer als we echter ongeveer in de buurt van de 250 zaten, riep @willeme een of ander random nummer wat zou moeten slaan op het aantal pk’s in zijn gestjoeneerde BMW. Zo raakten we steeds de tel kwijt. Uiteindelijk hebben we het dan ook maar gefrustreerd opgegeven.

Safari

Enfin, de 911 kent zoals bekend enorm veel verschillende versies, maar eentje die we al een tijdje niet meer gezien hebben is de Safari. Vroegah toen Porsche nog heel serieus meedeed aan Rally (Raid)’s, maakten ze deze hoog op de poten staande Elfer voor het betere beulswerk in zwaar terrein. De blijvende bijnaam ‘Safari’ kreeg de auto toen ‘ie in 1978 ingeschreven werd voor de East Africa Rally. ‘In het wereldje’ stond die destijds beter bekend als, je raadt het al, de Safari.

Schluß

Later volgde natuurlijk de 959 waarmee Porsche Dakar owneerde, maar voor de hoog op de poten staande 911 was het daarmee Schluß. Verschillende tuners, retromodders en aanverwanten sprongen wel in dat gat om met hun eigen ‘Safari’s’ te komen. Niet alleen op basis van de 911, maar ook op basis van andere modellen zoals de epische 944.

Proto

Op de Nürburgring is echter onlangs een prototype opgedoken dat fans van het genre hoop geeft op een officiële nieuwe 911 Safari. Naast de nieuwe 911 GT3 RS ging er in de groen hel namelijk ook een hoog op de poten staande 992 in de rondte. De auto zeilt in onderstaande video bijvoorbeeld in beeld op 4:56 minuten.

Komt de Safari van de grond?

Wat Porsche van plan is met deze serieus hoog op de poten staande 911, is een mysterie. Het lijkt niet zo voor de hand liggend dat er daadwerkelijk een 911 komt volgens het recept van de Audi Allroad. Bij de vorige generatie 911 waren er wel geruchten dat er een nieuwe Safari zou komen, maar die kwam uiteindelijk ook niet van de grond *kuch*.

Misschien testen ze iets voor de aanstormende Mission E Crossturismo. Dat verklaart echter niet waarom er een duidelijk hoorbare plofmotor in de auto ligt en ook niet waarom de 911 koets perfect lijkt te kloppen op het onderstel. Zou jij een nieuwe hoge 911 gaaf vinden? Laat het weten, in de comments.