Man achtervolgt inbrekers van zijn Mercedes C-Klasse

Den Haag, weer eens de stad van een brutale auto-inbraak.

Er gaat geen dag voorbij zonder auto-inbraak. Maar de ene inbraak is de andere niet, zo blijkt vannacht maar weer in Den Haag. Ga er maar eens goed voor zitten, want dit verhaal bewijst dat er wel degelijk Nederlanders waken over hun auto.

Drie gasten probeerden aan de Loevesteinlaan (op onofficiële wijze) eigenaar te worden van een witte Mercedes-Benz C-Klasse. Helaas voor de inbrekers hoorde de échte eigenaar glasscherven vallen. Elke autobezitter zou net als deze dappere man het volgende moeten doen: naar buiten gaan!

Wanneer de daders doorkregen dat ze betrapt waren, haastten ze zich met z’n drieën in hun Peugeot Partner. De Mercedes-eigenaar volgt ze en rijdt ze van voren klem op de Erasmusweg. Iets wat de diefjes niet wisten, is dat een andere Mercedes inmiddels deelnam aan de spannende achtervolging. Hierdoor kon de Partner ook niet achteruitrijden, met dank aan de saaigrijze CLA waarvan dezelfde inbrekers eerder al het navigatiesysteem hadden gejat. Voor de CLA-eigenaar reden genoeg om zijn kennis (eigenaar van de andere MB) te helpen.

Het verhaal is nog niet klaar… Eén van de drie mannen is opgepakt, terwijl de andere twee nog door de Haagse wijken rondzwerven. Wie wil weten hoe het met de auto’s is gesteld: de Peugeot wordt door de politie tegen het licht gehouden. De twee Mercedessen zijn terug bij hun baasje. Schade hebben ze wel, maar dat wordt snel gefixed met wat verzekeringswerk.

Image credit: Jordy de Groot & Mike van Doorn