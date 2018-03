Autojunk Foto Van De Maand – Februari 2018

De beste platen van vorige maand, we brengen ze. Op je beeldscherm.

Een weekje later dan normaal, vanwege alle drukte rondom de autoshow van Genève, maar we gaan weer naar de lekkerste plaatjes van afgelopen maand kijken. En er was vreselijk veel om uit te kiezen, dus het kan maar zo zijn dat we een absolute parel niet eens noemen deze maand, dat is het jammere als jullie allemaal steeds beter worden: we kunnen jullie niet elke maand in de spotlight zetten. Gastjurylid is wederom @larsyboy1997 (wij mogen Lars zeggen) die vorige maand met de winst aan de haal ging. En een paar maanden geleden ook al trouwens, de man is on fire. Maar laten we niet teveel praten, tijd om plaatjes te kijken, beginnende met een onderwerp dat mij aanstaat: knutselen aan oude Porsches.

Plaats 3: Porsche Collectie



Dit is ongeveer mijn droom: een schuur met oud spul uit Stuttgart. Een laagstaand zonnetje dat door de ramen naar binnen valt en over de fraaie (en minder fraaie) koetsen valt. Ook @autoblogger werd er helemaal blij van, en dat zegt wat. Lars had ‘m net niet in z’n Top 3, maar was ook onder de indruk: “Een hele gave sfeerplaat van de klassieke Porsches, maar helaas deze maand niet in mijn top 3. Misschien niet als banner op Autojunk deze maand, maar zeker wel een plekje waard in de Porsche Kalender 2019.” Mooie woorden, of niet @basteeld.

Plaats 2: Seat Ateca FR



“Niet iedereen hoeft in het vliegtuig te stappen om mooie foto’s te maken en dat laat @CarsOfNL zien met deze Ateca. Mooi gebruik gemaakt van die ene dag sneeuw in Nederland om foto’s te maken in het bos. Vaak heb je in het bos last van schaduwen op de auto, maar dat is hier slim aangepakt door een foto te maken tegen de zon in (mijn favoriet) en een laag standpunt te nemen. Een hele sterke contender voor de FVDM, maar jammer dat wij ene Mick Kock hebben in Nederland.” Persoonlijk had ik deze op drie, maar goed. Democratie enzo. Nooit gedacht dat Autoblogger zo fan was van crossovers.

Plaats 1: AC Schnitzer ASL25



En dan is het één van de ongekroonde koningen van de AJFVDM die toeslaat. Mister @mickkok strikes again. En hoe. Een flink gepimpte M240i van AC Schnitzer die sneeuw hapt op majestueuze wijze. Lars: “Mick. Ik kreeg de onbewerkte foto al doorgestuurd toen hij in Finland zat en was op slag verliefd. De snelheid in de foto gecombineerd met de warme laaghangende zon laat je bijna vergeten dat het daar -30 is. Toen ik de bewerkte versie zag, wilde ik hem het liefst boven m’n bed hangen. Zeer geslaagde foto en daarom ook mijn oprechte winnaar. Mick, ga alsjeblieft vaker naar Finland!”

Wederom een verdiende winst voor Mick dus, deze foto siert komende tijd de header van Autojunk en volgende maand zal Mick zich weer buigen over de winnaars. Tot dan!