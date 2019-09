Man bestelt Tesla, krijgt alleen voorscherm

Tesla heeft nog steeds wat probleempjes met de productie en de aflevering van auto's, zo blijkt.

Tesla heeft de auto industrie ontegenzeggelijk wakkergeschud. Tuurlijk, het merk doet lang niet alles goed, maar ze verkopen wel al sinds 2012 een serieus te nemen elektrische auto. Veel andere grote autoconcerns komen daar nu pas mee (rijtest). Dus petje af daarvoor.

Daarnaast heeft Tesla ook meer succes dan andere fabrikanten met het vernieuwen van het aankoopproces van een auto. Vroeger was een auto bestellen zonder eerst even tegen de banden te schoppen en het leder te ruiken bij de dealer ondenkbaar. Echter, veel Tesla-kopers klikken kennelijk net zo lief op een muis in het comfort van hun eigen woonkamer om een auto kopen. Vind ervan wat je wil, maar reken maar dat de gevestigde orde hier jaloers op is.

De minpunten zijn dat de auto’s niet altijd even netjes in elkaar geschroefd zijn en dat Tesla ook wat problemen heeft met het vinden van juiste mensen om auto’s af te leveren. Bijna al deze factoren spelen potentieel een rol bij het verhaal van Reddit-gebruiker Wellyoh. Deze fansla bestelde op 21 september een spiksplinternieuwe Tesla, maar enkele dagen later werd alleen het pakketje dat je boven dit artikel ziet door zijn brievenbus geduwd. Het betreft een voorscherm van een Model S (rijtest).

Het commentaar op deze gebeurtenis van andere Redditors is even voorspelbaar als hilarisch. Wellyoh, die hoopt dit weekend zijn nieuwe Tesla Model 3 nog geleverd wordt, heeft nadat zijn relaas viraal ging inmiddels gereageerd met een update:

First off, can’t believe how much this blew up. I reached out to my sales guy at Tesla and he’s still running it up the ladder. I’m supposed to take delivery this weekend so hopefully it gets sorted before then.

As for the fender, it’s not for a model 3 at all as the VIN listed in the packing slip says it’s for a model S. Also the request date for the part was 3 days before I even placed my order (which was actually 9/14, I think I screwed that up in the original post)

What I think happened: I ordered floor mats and a NEMA 14-50 adapter from Tesla that was delivered along with the fender. I’m assuming it somehow got lumped into my order. The box is enormous. My wife called me at work asking what the hell I ordered.