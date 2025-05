Man zet auto stil op de A10 om bizarre reden

Als je gisteren vertraging had door een rood kruis op de A10: dit was de boosdoener.

Als je als weginspecteur bij de Rijkswaterstaat werkt maak je soms rare dingen mee. Pick-ups die aangereden worden, verwarde mensen die op de weg lopen, noem het allemaal maar op. Op Instagram deelt de Rijkswaterstaat nu weer een zeer opmerkelijk verhaal.

De verkeerscentrale zag dat er een auto stilstond op de A10, ter hoogte van de Zuidas. Deze stond NIET op de vluchtstrook, maar helemaal links op het smalle strookje tussen de linkerrijbaan en de vangrail. Rijkswaterstaat ging er vanuit dat het iemand met pech was.

Wat de reden ook was, er werd meteen actie ondernomen. De rijstrook werd afgesloten met een rood kruis en op de andere rijstroken ging de snelheid omlaag naar 70 km/u. Daarnaast werden een berger en een weginspecteur naar de locatie gestuurd.

Tot stomme verbazing van de weginspecteur was de man bij aankomst rustig iets aan het zoeken op de snelweg. Wat bleek? Hij had zijn tand verloren. De weginspecteur maakt de man vervolgens duidelijk dat hij straks meer mist dan een tand met zulke gevaarlijke acties.

Het is ook zoeken naar een speld in een hooiberg, maar raad eens wat de man zag liggen bij het teruglopen? Zijn tand! We zijn wel heel benieuwd hoe je een tand kunt verliezen op de snelweg, maar deze man kreeg het dus voor elkaar. We gokken dat het zijn verstandskies was.

Enfin, dit verhaal heeft dus een happy end voor de man. Hij heeft niet eens een boete gekregen, omdat de weginspecteur in kwestie geen boa-bevoegdheden had. Intussen heeft deze grapjas wel voor een hoop overlast gezorgd op de Ring van Amsterdam. Zit Extinciton Rebellion een keer niet op de A10, krijg je dit!

Bron: @geelopdeweg op Instagram