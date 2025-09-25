Man die McLaren van Jelline Brands crashte voor de rechter

Wat blijkt? De McLaren had tóch wel te hard gereden.

Het is alweer een tijdje geleden, dus misschien moeten we je geheugen even opfrissen. In juli 2023 was de McLaren 720S van influencer en cursusverkoopster Jelline Brands betrokken bij een zware crash in Urk. Zij zat zelf niet in de auto, deze werd bestuurd door haar toenmalige man. Die moest zich nu – ruim twee jaar later – verantwoorden voor de rechter.

De McLaren brak onder natte omstandigheden uit en klapte daarbij frontaal op een tegemoetkomende BMW 3 Serie. Dit ging dusdanig hard dat de complete linkervoorwielophanging van de McLaren afbrak. De twee inzittenden van de BMW raakten zwaargewond en hebben hier tot op de dag van vandaag last van. De twee inzittenden van de McLaren raakten ook gewond.

Jelline Brands beweerde destijds dat haar man (de bestuurder) niet te hard gereden was. “De praatjes dat Dave veel te hard heeft gereden, kloppen in elk geval niet. Er reden auto’s voor hem, dus dat kon helemaal niet. Hij schat zelf dat hij 70 of 80 reed,” zo liet ze optekenen in de lokale krant.

In de rechtszaak blijkt nu dat de zaken toch iets anders liggen… In de minuten voor het ongeluk bereikte de McLaren snelheden tot 125 km/u. Op 50- en 70-wegen, onder natte omstandigheden, welteverstaan. Op het moment van de crash reed de auto 104 km/u.

Dave – die ten tijde van ongeluk 22 was – wist het gaspedaal van de McLaren sowieso wel te vinden. Bij het uitlezen van de auto bleek dat hij al eens de 240 km/u had aangetikt op een polderweg. Op de snelweg werden snelheden van 232 en 216 km/u genoteerd, al ontkent Dave dat hij toen achter het stuur zat.

Welke straf de ex van Jelline Brands krijgt moet nog bepaald worden. De officier van justitie eist in ieder geval een rijverbod van drie jaar, maar de advocaat pleit voor een taakstraf. Wat de rechter vindt gaat 8 oktober blijken.

Via: AD

Foto: ProNews Producties