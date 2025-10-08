Europese grootmachten luiden de noodklok bij de EU: ”We moeten nu handelen!”

Tot hier en niet verder!

De Europese autoproductie groeit. En niet alleen in de voor de hand liggende landen. BYD opent een fabriek in Hongarije en in Turkije om maar eens wat te noemen. Toch blijft Duitsland de grootste autoproducent van ons continent. De Duitsers hebben samen met Italië een oproep gedaan aan de Europese Unie.

Om precies te zijn: twee ministers van beide landen hebben samen een brief geschreven aan de Europese Commissie waarin ze hun zorgen uitspreken over de Europese auto-industrie. De bewuste ministers zijn de Italiaan Adolfo Urso, de minister van Ondernemen en Made in Italy en de Duitse Katharina Reiche, minister van Economische Zaken.

De brief aan de EU

Volgens de ministers hebben beide autogrootmachten ”een gedeelde visie voor de toekomst van de Europese auto-industrie”. En die visie staat lijnrecht tegenover de weg die de Europese regering is ingeslagen. De brief begint als volgt:

”We staan ​​op een keerpunt: vandaag luidt een nieuw tijdperk in voor de Europese industrie. Italië en Duitsland vragen te Commissie om onmiddellijk van koers te veranderen ten aanzien van de autosector. Met een duidelijk en gemeenschappelijk standpunt wijzen we samen de weg naar een groene transitie die werkelijk duurzaam is vanuit ecologisch, sociaal en economisch oogpunt en die de ideologische beperkingen van de Green Deal wegveegt.”

Vooral die drie oogpunten zijn belangrijk. Ecologisch is het natuurlijk het beste om iedereen in een EV of waterstofauto te stoppen. Maar is dat ook wat de mensen willen (sociaal) en dus wat de automerken kunnen verkopen (economisch)? Nee.

Nu actie!

In de brief lezen we ook dat we de Italiaanse regering op onze blote knietjes moeten bedanken. Zij zouden het Europese debat omtrent het aanpassen van de 2035-norm in gang hebben gezet. Het klopt dat Italië een van de eersten was die openlijk tegen de EU-plannen was.

De twee ministers roepen ook op tot actie: ”Nu is het tijd voor beslissingen: terwijl Brussel debatteert, versnelt de wereldwijde concurrentie. We kunnen het ons niet permitteren om stil te blijven staan. Europa moet handelen, en wel nu.” En met wereldwijde concurrentie doelen ze natuurlijk op China.

Bron: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)