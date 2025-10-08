Europese grootmachten luiden de noodklok bij de EU: ”We moeten nu handelen!”

Tot hier en niet verder!
De Europese autoproductie groeit. En niet alleen in de voor de hand liggende landen. BYD opent een fabriek in Hongarije en in Turkije om maar eens wat te noemen. Toch blijft Duitsland de grootste autoproducent van ons continent. De Duitsers hebben samen met Italië een oproep gedaan aan de Europese Unie.
Om precies te zijn: twee ministers van beide landen hebben samen een brief geschreven aan de Europese Commissie waarin ze hun zorgen uitspreken over de Europese auto-industrie. De bewuste ministers zijn de Italiaan Adolfo Urso, de minister van Ondernemen en Made in Italy en de Duitse Katharina Reiche, minister van Economische Zaken.
De brief aan de EU
Volgens de ministers hebben beide autogrootmachten ”een gedeelde visie voor de toekomst van de Europese auto-industrie”. En die visie staat lijnrecht tegenover de weg die de Europese regering is ingeslagen. De brief begint als volgt:
”We staan op een keerpunt: vandaag luidt een nieuw tijdperk in voor de Europese industrie. Italië en Duitsland vragen te Commissie om onmiddellijk van koers te veranderen ten aanzien van de autosector.
Met een duidelijk en gemeenschappelijk standpunt wijzen we samen de weg naar een groene transitie die werkelijk duurzaam is vanuit ecologisch, sociaal en economisch oogpunt en die de ideologische beperkingen van de Green Deal wegveegt.”
Vooral die drie oogpunten zijn belangrijk. Ecologisch is het natuurlijk het beste om iedereen in een EV of waterstofauto te stoppen. Maar is dat ook wat de mensen willen (sociaal) en dus wat de automerken kunnen verkopen (economisch)? Nee.
Nu actie!
In de brief lezen we ook dat we de Italiaanse regering op onze blote knietjes moeten bedanken. Zij zouden het Europese debat omtrent het aanpassen van de 2035-norm in gang hebben gezet. Het klopt dat Italië een van de eersten was die openlijk tegen de EU-plannen was.
De twee ministers roepen ook op tot actie: ”Nu is het tijd voor beslissingen: terwijl Brussel debatteert, versnelt de wereldwijde concurrentie. We kunnen het ons niet permitteren om stil te blijven staan. Europa moet handelen, en wel nu.” En met wereldwijde concurrentie doelen ze natuurlijk op China.
Bron: Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)
Reacties
Zdef Kut zegt
Wat een gezwats weer zeg gewoon gewoon wat de burger wil en niet van stuk gaan.
pier zegt
In China hebben ze zo’n 2035 norm niet maar die gaan ze ook niet nodig hebben, meer dan de helft van de verkochte voertuigen zijn daar inmiddels elektrisch. De aanpak is daar ook heel anders dan hier. Als je een auto koopt en hij is elektrisch krijg je meteen een kenteken (groen), wil je brandstof moet je bieden op de maandelijkse hoeveelheid beschikbare kentekenplaten (blauw). Werkt veel beter dan subsidies en levert de overheid geld op ipv dat het geld kost.
kilum zegt
Dat wist ik niet. Ik wist wel dat het krijgen van een kenteken lastig is in China. Maar dit verklaart wel, hoe die transitie daar zo belachelijk snel gaat. Ik kan mij ook wel voorstellen dat het voor de smog levels in grote steden ook wel prettig is dat er zo veel meer elektrisch wordt gereden.
lekkaah zegt
OK! We gaan dit keihard oppakken..
Bij deze plan ik zo spoedig mogelijk een nood meeting in met al onze 1039 assistenten: Januari 2027. Die gaan vervolgens een afspraak inplannen waar wij allemaal aan zullen deelnemen. (prive-jets kun je declareren) Tijdsbestek: 2028 – 2029.
Dan gaan wij een datum prikken waarop wij onze akkoord geven om over de automotive sector te debatteren. Tijdsbestek: 2030 – 2033. Daarna huren we voor 250 miljoen 15 onderzoeksbureaus in die een 5 jarig onderzoek gaan doen naar deze beweringen van Italie en Duitsland.
– Ursula.
mashell zegt
Het best voor de autoindustrie is om al heel snel de verkoop van verbrandingsmotoren te verbieden (zodat ze de wereldwijde concurrentie kunnen bijhouden) en niet dubbel hoeven te investeren. En sat de politiek ook vrij snel daarna het rijden in autos met verbrandingsmotor verbied want dan moet de consument wel een nieuwe auto kopen en daar leeft de auto industrie van.
Johanneke zegt
Benieuwd hoe BYD het in Euopese fabrieken gaat doen. I mean, in Brazilië bijvoorbeeld importeerden ze gewoon slaven. Paspoortje afpakken en 100 uur per week laten werken, ez moneyyyy.