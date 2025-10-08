Deze hybrides zijn ”misleidend” volgens het grootste automerk ter wereld

Dit type aandrijflijn mag je geen hybride noemen, vindt de fabrikant.

Sinds de Prius zijn er hybrides in allerlei soorten en maten verschenen. Inmiddels zijn er ook verschillende soorten hybrides. Denk maar een de plug-in hybride (PHEV), de full-hybrid (HEV) en EV met range-extender (EREV). Er is nog een type hybride waar Toyota van zegt dat het geen hybride is: de mild-hybride.

Wat houdt een mild-hybride aandrijflijn dan in? Bij zo’n krachtbron is er in plaats van de 12-voltaccu, een 48-volt systeem. De startmotor en dynamo worden gecombineerd in één unit die de verbrandingsmotor ondersteunt bij starten en optrekken. Daardoor kom je vlugger van je plek, maar gaat ook je verbruik omlaag.

Anders dan een PHEV, HEV of EREV kun je niet volledig elektrisch rijden met een mild-hybride auto. Doordat deze aandrijflijn wel onder de hybrides wordt geplaatst, denken klanten lekker bezig te zijn. Volgens de baas van de verkoop- en marketingafdeling van Toyota Australië werken de mild-hybrides daarom misleidend.

Het standpunt van Toyota

De leidinggevende op de Toyota-afdelingen heet Sean Hanley. Hij doet zijn verhaal tegenover Drive. “Ik heb de afgelopen jaren gezien dat hybride technologie op verschillende manieren wordt ingezet in marketing. Nou, veel succes allemaal, maar Toyota gaat heel duidelijk maken wat een hybride systeem is. […] Een 48-volt ondersteunend systeem is wat ons betreft geen hybride aandrijving”, zegt hij.

Hanley vindt dat hij en zijn concurrenten ervoor moeten zorgen dat mensen begrijpen hoe hun hybride werkt. Toyota maakt wel gebruik van de techniek. De Nederlandse Land Cruiser heeft bijvoorbeeld een mild-hybride dieselaandrijflijn met 48-volt systeem, maar je hebt elders ter wereld ook de Hilux en Prado met een mild-hybride aandrijflijn.

Zo maakt Toyota duidelijk dat mild-hybride geen hybride is

“Wij rekenen 48 volt niet als een HEV [hybride elektrisch voertuig], gewoon voor de duidelijkheid. Het zijn absoluut geen hybrides”, zegt Hanley. En inderdaad: als je bij Toyota zoekt naar hybrides, kom je de Land Cruiser niet tegen.

Wat andere merken ermee gaan doen? Het kan Hanley geen barst schelen: ”Eerlijk gezegd maakt het me niet zoveel uit wat anderen doen, maar ik wil dat onze klanten weten wat ze krijgen en daar zullen we eerlijk over zijn.”