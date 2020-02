Dit is de normaalste Maybach-occasion van de afgelopen tijd

Verscheidende modellen van Maybach passeerden de revue als occasion recent, dit is de normaalste die er is. Maar hoe normaal is normaal bij een extreem merk?

Toeval of selectie, dat laten we even in het midden. Feit is dat recent een aantal Maybach-occasions onze aandacht weten te pakken. Zoals een Brabus Maybach 57. Of een Maybach Xenatec Coupé. Als je die bijzonderheden ziet, verwacht je dat een standaard Maybach niks anders is dan een S-Klasse in een galajurk.

Technisch is dat het ook, maar een normale auto is het allerminst. Dat wordt bewezen door een occasion op eigen bodem. Het gaat om een ‘gewone’ vierdeurs Maybach, geen Xenatec of Brabus die zich ermee bemoeide. Nee, deze 62S uit 2012 kwam gewoon zo uit de fabriek rollen.

Om de vraag te beantwoorden of het dan een normale auto is: nee. Maybach was bedoeld als de Rolls-Royce van Mercedes en dat is met de meest opulente 62S gelukt. De 62 staat voor 62 decimeter of 6,2 meter. Aan de proporties kun je al zien wat dat doet met de ruimte binnenin. Kijk maar eens naar de enorme achterdeuren.











Het volledig zwarte thema van zowel binnen als buiten doet een beetje afbreuk aan de keuzemogelijkheden, maar aan luxe heb je geen gebrek. Check die beenruimte! De stoelen kunnen uiteraard helemaal onderuit zakken om een heerlijke zitpositie te realiseren. Alles is bedoeld om je het maximale comfort te bieden.

En dat mag ook wel, want deze Maybach-occasion staat te koop voor 595.000 euro op eigen bodem. Een vroeg model 57 kan nog wel eens dik afschrijven, maar 600.000 euro zit in de buurt van wat je ooit moest meenemen naar de Maybach-dealer om een gloednieuwe te kopen. Klinkt deze zwart-op-zwarte limo met 11.000 km op de teller als iets voor jou? Check dan de advertentie op Autoscout24.