Man is Alfa zat, wil er Bitcoin voor terug

Een auto. Wat moet je er ook mee.

Een opmerkelijke post vandaag op Reddit. Een Britse meneer is zijn Alfa Romeo GT (aankoopadvies) beu en wil er vanaf. De man is helemaal bij de tijd, want hij wil geen ‘echt’ geld voor zijn auto. Nee, de Alfa mag weg voor 0.73 Bitcoin.

Met de huidige Bitcoin-koers, komt dat neer op ongeveer 7.350 euro. Het gaat om een black on black GT uit 2008. De man zegt dat hij zich niet langer zorgen wil maken over de auto. Zo kan de auto naar eigen zeggen gestolen worden, is hij bang dat er een crash gaat gebeuren, is de auto slecht voor het milieu, wordt de Alfa amper gebruikt en neemt de waarde sterk af. Niet de beste argumenten om een auto te koop aan te bieden, maar hey.

Het is een GT met de 166 pk sterke 2.0 JTS motor. De Italiaan heeft 86.000 kilometer gedraaid en heeft recent een onderhoudsbeurt gehad. Wie durft mag afreizen naar Zuid-Londen, waar de Alfa te koop wordt aangeboden.