Dieselgate-schuldige: ‘ze leerden me hoe ik moest liegen’

Morgen is een belangrijke dag in het dieselgate-proces.

Dan krijgt een ex-Volkswagen manager zijn straf te horen voor de betrokkenheid bij dieselgate. Het gaat hier om Oliver Schmidt. De man zit al sinds januari vast en heeft besloten een boekje open te doen. Vorige week verstuurde hij een brief naar de jury, waarin hij omschrijft hoe hij werd geleerd om te liegen.

Schmidt was manager van Volkswagens Environment and Engineering Office in de Verenigde Staten. Hij kreeg hoogte van de sjoemelpraktijken in de zomer 2015. Zo zou hij een script hebben gekregen van het management van Volkswagen. In het script stonden instructies hoe te praten met Alberto Ayala op 5 augustus 2015. Ayala is de milieu-official van Californië.

“Ik had nooit akkoord moeten gaan met deze afspraak. Ik had eigenlijk de gegeven instructies van Volkswagen moeten negeren.”, aldus Schmidt in de brief. De 48-jarige Duitser hoopt met deze informatie op gratie van de jury. Hem hangt een celstraf van zeven jaar boven het hoofd.

In augustus kreeg Volkswagen-ingenieur James Liang zijn straf te horen. Ook hij speelde een rol bij het dieselschandaal. Liang werd een gevangenisstraf van 40 maanden opgelegd. Morgen is de uitspraak van Schmidt. In totaal zijn acht Volkswagen managers in staat van beschuldiging gesteld. De zes andere managers krijgen de straf later te horen, deze zaken lopen nog. (via Bloomberg)