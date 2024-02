Elektrisch slagveld: EV startups gaan belly up, VDL baalt

Het is een slechte week voor Elektrische startups. Onder andere ElectricBrands, dat plande haar Xbus te bouwen bij VDL, is failliet.

Als een schaap over de dam is volgen er meer. Maar dat wil niet zeggen dat er af en toe niet een schaap van de dam af kan vallen. Tesla heeft de wereld laten zien dat het best winstgevend kan zijn om elektrische auto’s te maken. Iets wat voorheen ondenkbaar werd geacht. Logischerwijs trachten verschillende partijen nu in de voetsporen van Elon Musk te treden. Elektrische motoren, auto’s, fietsen, grasmaaiers, zware machinerie…Het is er inmiddels allemaal. Maar het succesvol op de markt brengen valt duidelijk niet altijd mee.

Faraday Future, VinFast, RIVIAN en een hele zwik Chinese merken: ze proberen het, maar of het gaat lukken lijkt in veel gevallen inmiddels al bijna ondenkbaar. En deze week gaan wederom de hoop en dromen van twee partijen de prullenbak in. Het Zweede Cake, maker van elektrische motoren, is failliet. Maar meer relevant voor Nederland en…autoblog…is dat ook ElectricBrands (weer) failliet is.

Nou klinkt ‘ElectricBrands’ nogal generiek, dus we vergeven je als je het alweer vergeten bent. Dat geldt immers voor bijna iedereen, anders zou het merk nu misschien niet failliet zijn. Even ter herinnering: we schreven één keer eerder over ElectricBrands, omdat het haar auto’s zou gaan bouwen bij VDL in Born. Dat ging dan om een elektrische incarnatie van de BMW Isetta (genaamd Evetta) en/of de Xbus.

Tot onze spijt voor de noeste arbeiders van Nederlands enige echte autofabriek (althans, voor massaproductie), zal dat dus zeer waarschijnlijk niet doorgaan. Tenzij ElectricBrands opnieuw een grotere idioot nieuwe investeerder vindt om de zaak uit de as te laten herrijzen. Gezien de opgegeven reden voor het failliet (minder interesse van investeerders, financieringsproblemen, moeilijke economische situatie) lijkt dat echter uiterst twijfelachtig.

Op zich jammer, want zowel de XBus als de Evetta hadden wel enige belofte in zich om een leuke additie te zijn op het elektrische aanbod. Maar ja, een automerk opzetten is, ondanks het succes van Musk, een beetje zoals het vroeger altijd was om een F1 team op te zetten. De beste manier om er miljonair mee te worden, is om te beginnen als miljardair. Zachtjes fluistert de geest van wijlen John Z. Delorean ‘waarvan akte’.