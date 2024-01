Man maakt eigenhandig epische Porsche 993 Spyder

Een Singer kopen is prima, maar zelf een unieke Spyder maken van een Porsche 911, is natuurlijk nog veel epischer.

Er zijn zo ontzettend veel versies van de Porsche 911 dat iets nieuws verzinnen op het thema nauwelijks meer mogelijk is. Toch lijkt Kipp Lassetter uit Scottsdale, Arizona daar andermaal in geslaagd te zijn. Op basis van een Porsche 993, bouwde hij iets wat tegelijkertijd helemaal fris is en toch direct herkenbaar als Porsche. Knap werk.

Het wordt allemaal nog knapper als je leest dat de auto geen enkel plaatwerkonderdeel deelt met de 993 behalve de voorspatborden. Kipp is zelf kennelijk behoorlijk handig met plaatwerk. Het hele slanke achtersteven, heeft hij zelf uit metaal geklopt. Het project is dan ook al in gang gezet in 2020.

De maker zelf beschrijft de 993 als een ‘Cafe Racer’ en ‘Spyder’ in de geest van Porsche’s 550. Zelf noemt hij de auto echter niet officieel Spyder, omdat hij de puristen niet tegen de borst wil stuiten. Alle Porsche Spyders hebben de motor namelijk in het midden. Porsche heeft zelf natuurlijk wel een boel Speedsters gebouwd van de 911, ook (twee units) van de 993. Maar deze Spyder, is duidelijk nóg een stuk extremer. Er is geen dak en de voorruit is nog een stuk lager.

De achterbumper met priemende uitlaten is ook bespoke voor deze auto. Datzelfde geldt voor de velgen. Gesmede units met een retro-look en centrale wielmoer. Ze meten 18 inch, wat maar weer eens aantoont dat op auto’s die niet koddig groot zijn je geen 24″ jetsers nodig hebt. Aan het interieur wordt nog gewerkt. De bedoeling is in lijn met de rest van de auto een minimalistisch design met veel mooi leder en zonder overbodige moderne afflicties.

Qua techniek blijft het dicht bij het origineel, hoewel de motor van de donorauto (een 993 cabrio uit 1995) geupgraded is naar een 3.8 liter grote boxer met 350 pk. Ruim voldoende voor het gewicht van ongeveer 1.000 kilo. Verfrissend is ook wel dat Kipp de auto gewoon zelf wil houden. Hij heeft geen plannen voor verkoop, noch voor het maken van meer exemplaren. Ondanks dat we ons kunnen voorstellen dat daar wel interesse voor bestaat van kapitaalkrachtige klanten.