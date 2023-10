Man maakt van trotse RAM 1500 TRX een baby TRX

Dit kleine pickupje dat liefdevol de RAM Baby TRX wordt genoemd, heeft een extreem grote motor.

Tsjoenering is niet per se mijn ding op de redactie. Enkele collegae zijn er helemaal gek op. Volgens hen is een auto zoals die uit de fabriek komt rollen vaak knaak en kan er nog een heleboel verbeterd worden met onderdelen van enkele honderden dan wel duizenden Euro’s. Ik zie daar zelf hooguit gedeeltelijk de zin van in. Fabrikanten geven vaan honderden miljoenen uit aan de ontwikkeling van een auto. Oké, soms besparen ze ook op kosten. Maar wordt een auto echt beter van iets dat iemand in een schuur heeft gemaakt? Het is niet dat ik er helemaal niks in zie…maar bij een beetje OEM+ trek ik wel de grens.

Sommige mensen gaan echter een stuk verder. En dat levert vaak gedrochten op, maar soms ook wel eens iets leuks. Zoals dit kleine Rammetje van social media fenomeen Chuy RMZ. Deze auto-liefhebber houdt zich vooral bezig met USDM producten. Burnouts, dikke V8-en, pickups, je kent het wel.

Voor deze ‘Baby TRX’, een guitige hoedtik naar de T-Rex, begon hij met een RAM 1500 TRX als basis. Deze volvette versie van de toch al blubberdikke RAM 1500, heeft de supercharged V8 onder de kap uit de Dodge Challenger Hellcat. Bij het voormalige Chryslerberus hebben ze immers als laatste hoera voor deze motor, het ding in praktisch alle modellen gelepeld.

Alleen is de RAM 1500 TRX er wel alleen als double cab. Dan heb je dus meteen een forse mastodont bij de kladden. Meerdere tuners hebben zich er al aan gewaagd om een ‘single cab’ variant te maken. Maar zo guitig als de Baby TRX is, hebben we het eindresultaat nog niet gezien.

Chuy RMZ begon niet met een single cab standaard RAM 1500 als basis om er vervolgens de dikke motor in te hangen. In plaats daarvan heeft hij een originele RAM 1500 TRX in mootjes gehakt en daarna korter weer aan elkaar geknoopt. Of dat de beste manier is voor de structurele integriteit; mwah. Maar deze pickups hebben een body on frame constructie dus in ieder geval is het snijden in de ‘body’ niet zo’n probleem wat dat betreft.

Het eindresultaat is een erg guitig karretje met een hele korte wielbasis, enorme wielen en natuurlijk die gigantische motor. Los van de visueel zichtbare mods heeft Chuy nog een legendarische beslissing gemaakt, namelijk om de Baby TRX premium te maken. De aandrijfas naar de voorwielen is weg, dus dit is nu een pure achterwielaandrijver. Daarbij is de motor opgepompt naar 1.000 pk.

Uit video’s op de gramz blijkt dat de Baby TRX behoorlijk sterk is. Maar wij vragen ons vooral af of dit dan de nieuwe rage wordt. Het zou in ieder geval wel leuker zijn dan Donks, of matzwart en zwarte wielen. Toch?