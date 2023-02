RAM importeren wordt een stuk makkelijker gemaakt

Het merk RAM wil hun netwerk uitbreiden naar Europa en dat betekent dat een RAM verkrijgen nog nooit zo makkelijk was.

Het leuke van een auto importeren uit een ver oord is dat sommige modellen hier nooit geleverd zijn. Zo weet je vrijwel zeker dat je een zeldzaam ding hebt, want er zijn auto’s die elders doodnormaal zijn waar in Nederland maar een handjevol of zelf maar één van is. Hoe anders is dat voor de RAM. RAM is natuurlijk gewoon het relatief nieuwe merk van Dodge (en dus van Stellantis) dat zich specialiseert in de retepopulaire RAM pick-up trucks, maar die kennen wij betrekkelijk goed. In Nederland worden RAMs bij bosjes geïmporteerd omdat je ze hier op grijs kenteken mag rijden. Waarom zou je met een donders trage Transit in de weer gaan als je ook een HEMI V8 voorin je bedrijfswagen kunt hebben liggen?

Officiële import

Ook al zie je hier voldoende RAMs, het importeren van een RAM is te allen tijde grijze import. Er zijn bedrijven die je er mee kunnen helpen, maar er bestaat geen Nederlands RAM-netwerk met dealers waar je er eentje officieel geïmporteerd kunt kopen. Daar gaat verandering in komen. Stellantis CEO Carlos Tavares hint in een persbericht over de cijfers van RAM dat de markt verbreed wordt en Europa valt daaronder. Daarmee zou RAM officieel voet zetten in Europa.

Kanttekening

Het officieel importeren van RAM naar Europa en naar verwachting dan ook Nederland, heeft wel een kanttekening. Namelijk dat het voorlopig gaat over de RAM 1500 REV, de volledig elektrische versie van de truck. De benzineversies en al helemaal de RAM TRX kun je hier vergeten. Wellicht dat liefhebbers van de benzine-RAM zo makkelijker toegang hebben tot de elektrische versie en overstappen. Tenzij de lol er vanaf gaat wanneer het je de V8 kost.

Wanneer en hoe precies RAM voet zet op de Europese markt wordt nog niet bekend.