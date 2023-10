Autoblog Spot van de Week: Porsche 904

Een échte Porsche 904. Op Nederlands kenteken.

Een Porsche met de letters GTS is vandaag de dag niet meer héél bijzonder. Dit label wordt op alle modellen van Porsche gebruikt, tot aan de Macan toe. En oneerbiedig gezegd zijn het gewoon dik aangeklede versies, niet meer dan dat. De GTS-aanduiding begon echter als iets heel bijzonders.

De letters GTS maakten namelijk in 1964 hun debuut op de Porsche 904 ‘Carrera GTS’, de auto die je hier op de foto’s ziet. Dit model heette eigenlijk de Porsche 904, maar Peugeot had de rechten op alle driecijferige typeaanduidingen met een 0 in het midden. Dat is de reden dat er nergens 904 op de auto staat, alleen Carrera GTS.

De Porsche 904 was het nieuwe raceproject van Porsche, nadat ze de Formule 1 de rug hadden toegekeerd. Met de 904 legden ze zich toe op lange afstandsracen, wat uiteindelijk veel beter zou uitpakken dan de Formule 1.

Vanwege de homologatieregels van de FIA moest Porsche ook een straatversie bouwen van de 904. De straatversie was iets minder krachtig dan de raceauto. De 2,0 liter viercilinder levert in dit geval geen 185 pk, maar 155 pk. Dat is niet bijster veel, maar deze auto weegt slechts 920 kg.

Het lage gewicht is onder meer te danken aan het feit dat de carrosserie uit glasvezel is opgetrokken, een primeur voor Porsche. Dit koetswerk was geplaatst op een ladderchassis. De raceversies waren overigens nog een stuk lichter: die wogen slechts 655 kg.

Van de straatlegale auto’s zijn er slechts iets meer dan 100 gebouwd. Over het exacte aantal zijn de meningen verdeeld, maar het zijn er ergens tussen de 106 en 109. Heel weinig dus. Om deze auto in Nederland langs de weg te zien staan is dus een uniek beeld.

Van de 904 zijn er overigens ook de nodige replica’s, maar dit is hoogstwaarschijnlijk een echte. Deze auto stond namelijk bij Porsche Centrum Leusden in de showroom en we gaan er vanuit dat ze daar geen nepperts neerzetten. De auto heeft ook het juiste bouwjaar: 1964.

De conclusie is dus dat @carphotographydm een topspot te pakken heeft. En daarmee ook de Autoblog Spot van de Week. Hij krijgt daarom een mooie Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd.

Ben je zelf ook iets bijzonders tegengekomen? Dan zien je foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

Alle foto’s van deze Porsche 904 check je op Autoblog Spots!