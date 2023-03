Herken jij deze zwaar ver****te supercar nog?

Deze supercar ziet er uit als iemand die iets te vaak naar de plastische chirurg is geweest. Bijna onherkenbaar dus.

Waarom kopen mensen een Ferrari en geen supercar van een onbekend merk? Misschien omdat Ferrari gewoon heel goed is in wat ze doen, maar zeker ook vanwege de naam. Daarom is het heel bijzonder dat er mensen zijn die een Ferrari willen die er niet meer uitziet als een Ferrari en ontdaan is van alle Ferrari-logo’s.

Toch is dit precies wat Mansory gedaan heeft. Mocht je de auto nog niet herkend hebben: wat je ziet is een Ferrari SF90 Spider. Of beter gezegd: dit was ooit een Ferrari SF90 Spider. Het is nu een Mansory F9XX Tempesta Celeste.

De SF90 coupé kreeg eerder al een soortgelijke behandeling van Mansory en nu is dus de Spider aan de beurt. Ook deze auto heeft een zeer drukke bodykit gekregen, waarbij kwistig is gestrooid met forged carbon. In tegenstelling tot de coupé heeft de Spider een spoiler die uit twee losse delen bestaat.

Deze spoiler is overduidelijk is afgekeken van de Ferrari FXX K. Daar vindt Ferrari ongetwijfeld wat van. Sterker nog: ze spanden eerder al succesvol een rechtszaak aan tegen Mansory vanwege een andere bodykit die teveel leek op de FXX K. Maar dat houdt de tuner dus niet tegen.

Zoals gewoonlijk heeft Mansory ook het interieur volledig onder handen genomen. Alles is opnieuw bekleed, met lichtblauw en wit leer. Alle Ferrari-logo’s zijn ook verwijderd, dus daar kunnen de Italianen in ieder geval geen punt van maken.

Een Ferrari SF90 motorisch tunen is net zo overbodig als een Bugatti Veyron tunen, want deze auto heeft standaard al 1.000 pk. Toch moest Mansory er per se nog een schepje bovenop doen. De SF90 heeft nu 1.100 pk.

Dan nu het goede nieuws: van de Mansory F9XX Tempesta Celeste worden maar drie exemplaren gebouwd. Dit worden alle drie one-off uitvoeringen, dus ze zullen allemaal op hun eigen unieke manier lelijk zijn.