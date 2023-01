Zo enorm veel rijbewijzen werden er in 2022 verstrekt

Nog drukker op de weg, als al deze mensen ook een auto kopen!

Het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) had het er in 2022 maar druk mee: achterstanden wegwerken van de coronatijd en er dus voor zorgen dat aspirant automobilisten niet geconfronteerd zouden worden met ellenlange wachttijden. Als je kijkt naar de cijfers is het in elk geval gelukt om veel aspirant automobilisten tot een échte automobilist te kronen. In elk geval door een rijbewijs te verstrekken.

2022 rijbewijzen

Uit de jaarcijfers over 2022 blijkt dat het CBR aan 223.034 mensen een rijbewijs heeft verstrekt. Dat zijn er enorm veel meer in vergelijking met voorgaande jaren. In 2021 werden nog 181.552 autorijbewijzen verstrekt en in 2020 ‘slechts’ 163.927. Van bizarre records is geen sprake. Corona is de reden dat de afgelopen jaren de cijfers lager lagen. Door lockdowns en dergelijke kwamen onder andere rijlessen stil te liggen en werden er ook veel minder examens afgenomen. Het is normaal dat er jaarlijks meer dan 200.000 mensen slagen voor het autorijbewijs.

Wél een record waren het aantal afgelegde theorie-examens in 2022. Door het inhalen van achterstanden werden er vorig jaar 1.000.000 theorie-examens afgelegd. In het bijna honderdjarig bestaan van het CBR is dat nog niet eerder voorgekomen.

Het is voor het CBR veel eenvoudiger om achterstanden van theorie-examens in te halen in vergelijking met praktijk-examens. In het geval van het theorie is het een kwestie van computers beschikbaar stellen en gaan met die banaan. Praktijk-examens worden echter één op één afgenomen en kosten daardoor veel meer tijd.

Uit de jaarcijfers van 2022 blijkt verder dat 18-jarigen veruit de grootste groep was die het rijbewijs wist te halen. 62.243 van de 223.034 geslaagden betrof een 18-jarige. Verder zag het CBR een stijging van het aantal afgenomen motor- en bromfietsrijbewijzen. Vorig jaar wisten 33.751 te slagen voor het motorrijbewijs en 36.423 voor het bromfietsrijbewijs.

