Dit zijn de plannen van Maserati voor de komende periode

Wat zijn de Italianen van plan?

Het huidige modellengamma van Maserati is, op z’n zachts gezegd, niet heel indrukwekkend. Ze hebben een GranTurismo die al ver over de datum is, een Ghibli die lastig concurreert met de Duitsers en een Quattroporte die ook toe is aan vernieuwing. De hoop ligt in de handen van de Levante, de eerste SUV van het luxemerk die enkele jaren geleden op de markt kwam.

Hoewel het portfolio van het merk nu niet zo denderend is, moet daar de komende jaren verandering in komen. Maserati heeft een vierjarenplan bekendgemaakt en laat zien met welke modellen ze gaan komen. Natuurlijk altijd onder voorbehoud, met die Italianen weet je het maar nooit.

Volgend jaar krijgen de Levante, Ghibli en Quattroporte een facelift. Maserati mag vooral kritisch naar het interieur gaan kijken. Vrijwel elke concurrent heeft een beter, moderner en sneller infotainmentsysteem dan de techniek die men nu gebruikt. Daarnaast is het de bedoeling dat er in 2020 een compleet nieuw model gelanceerd gaat worden.

In 2021 komt er een D-UV. Dit is een midsize SUV die onder de Levante gepositioneerd zal worden. De volgende verrassing komt in vorm van een nieuwe sportauto, een cabrio dit keer. Ook wil Maserati een nieuwe generatie GranTurismo gaan onthullen. De cabrio volgt in 2022. In dat jaar moet er ook een nieuwe generatie Quattroporte komen. Een jaar later, in 2023, is het de beurt aan de tweede generatie Levante.

Het zijn mooie plannen voor Maserati. Tegelijkertijd heeft het Italiaanse merk in het verleden voor de nodige vraagtekens gezorgd. De Alfieri hebben we tot op heden nog niet gezien en de GranTurismo was een paar jaar geleden al toe aan een nieuwe generatie.