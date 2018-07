Verstopt! Epische garage achter modale facade

Maar dan ook echt heroïsch.

Als we jaapblog weer eens opstarten is de reden meestal evident. Kapitale villa’s met de nodige curb appeal en mooie garages en/of oprijlanen laten je even wegdromen aan de gedachte wat jij zou doen met tien miljoen. Of liefst met nog wat meer, want wat koop je nog voor tien miljoen nadat de ECB de geldpers de afgelopen jaren op volle toeren heeft laten draaien?

Dit huis in Leidschendam springt echter niet direct in het oog als een architectonisch hoogstandje. Het watertje voor de deur is leuk, maar de grauwe stenen en blokkendoosachtige bouw maken niet per se hebberig. Het huis stamt uit 1989, maar de VIerde Nota ruimtelijke orde EXtra-sfeer geboren in 1991 walmt je reeds tegemoet. Maar wacht! Stille wateren hebben soms diepe gronden. Zo ook dit huis.

Of eigenlijk moeten we zeggen, een diepe kelder. Nee, niet eentje om flink los te gaan met een zweep, maar met tangen en sleutels en dergelijke. Of…Je kan er aan auto’s werken is wat ik bedoel te zeggen. In 2003 is de woning namelijk volledig onderkelderd en voorzien van een heuse -jawel- autolift. In de omschrijving van het huis staat treffend dat het hele pand een ‘Man cave in schaapskleren’ is. Het ideale huis voor iemand die van sleepers houdt dus. De vraagprijs bedraagt 595.000 Euro. Kopen?

Bedankt Henk voor de tip!