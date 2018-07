Popcorn! Mercedes is salty over Ferrari’s ‘tactieken’

Het spel is officieel op de wagen. Schmøllen.

Het F1 seizoen is nog maar op de helft, maar het heeft ons al veel gegeven. Even leek het sprankelende begin van het seizoen een verre herinnering na een aantal saaie races in Spanje, Monaco en Canada. Maar de triple header in Frankrijk, Oostenrijk en Engeland heeft het drama volledig teruggebracht. En laat drama nou net de specialiteit zijn van Lewis Hamilton!

Zojuist eiste de viervoudig kampioen weer even de spotlights op door niet in parc fermé te verschijnen voor het verplichte interview van de top-3. Na de race van vandaag (verslag) en de touché met Raikkonen bij de start had HAM er even geen trek in zijn Finse rivaal onder ogen te komen en de best fans in the world een paar quotes te geven. In plaats daarvan zat hij wat aan zijn haar te frunniken in de safe place die speciaal is ingericht voor de podiumfinishers. Het was wederom een potsierlijk tafereel zoals we dat wel vaker gezien hebben van LH44 als het even niet loopt zoals hij wil.

Uiteindelijk moest Lil’ Lewis natuurlijk alsnog het podium op, waar hij low key suggereerde dat Ferrari wat ‘interessante tactieken’ gebruikt had tijdens de race. We durven ‘m wel aan: dit was geen verwijzing naar de bandenstrategie. Direct na de race verscheen Toto Wolff voor de camera’s bij Sky Sports F1. De teambaas van Mercedes begon een politiek correct verhaal af te steken, maar de emotie kookte uiteindelijk toch een beetje over. Toto zei dat het na Frankrijk (Vettel versus Bottas) de tweede keer in korte tijd is dat een van zijn auto’s ‘van de baan gerost is’. Samen met honcho James Allison (nu Mercedes, voorheen Ferrari) vraagt hij zich toch een beetje af of het een gevalletje is van opzet of incompetentie. Ouch!

Gelegenheidsexpert Jenson Button gooide na de race overigens koud water op de hete speculatie. Volgens ‘Jense’ is de tijd dat men ‘op die manier’ ging racen al lang voorbij. Team Leader uit de Michel Vaillante-reeks is niet meer. Zelf ben ik het wel eens met de voormalig teamgenoot van Hamilton. Waarschijnlijk is dit gewoon een manier van Toto en de zijnen om wat druk op Ferrari en de FIA te zetten en ze misschien te bewegen wat passiever respectievelijk strenger te zijn bij toekomstige gevechten/incidenten. Of zou Kimi vandaag alsnog een nieuw contract uit de brand gesleept hebben bij team rood?