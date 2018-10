Man propt Corvette-motor in Porsche 911

Sommige dingen moet je niet doen.

LS swap everything! Het is een bekend gezegde op het internet, want de LS-motoren van GM worden naast reguliere productieauto’s, ook vaak voor projecten gebruikt. Dit is zo’n project, waarvan Porsche-fans zullen spreken over absolute heiligschennis.

Waar we naar kijken is een bij elkaar geraapte Porsche. Op het eerste oog lijkt dit bijvoorbeeld een 997, maar het is een 996 uit 2001. De spiegelei-koplampen werden vervangen voor ronde varianten, er kwamen Rennen Forged wielen en de Porsche kreeg een bodykit van Prior Design aangemeten. De grootste verandering heeft onder de kap plaatsgevonden. De boxer zescilinder moest plaatsmaken voor een LS3 V8. Het blok is 6.2 liter groot en levert 436 pk en 575 Nm koppel. Oorspronkelijk werd deze motor geïntroduceerd op de Corvette in 2008.

Onderstaande video legt vast hoe de Porsche 911 komt opdagen bij een Cars & Coffee in Californië. De 911 rolt voorbij met op de achtergrond de soundtrack van een gorgelende V8. Het flink aanpassen van auto’s is in de U S of A de normaalste zaak van de wereld. Hier in Nederland fronsen we onze wenkbrauwen bij het horen van een V8 in een 911..