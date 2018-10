Blijkbaar wil Vettel volgend jaar ook falen bij Ferrari

Ondanks fout na fout na fout..

Op dit moment zit de Duitse Formule 1-coureur Sebastian Vettel in de hoek waar de klappen vallen. Toegegeven: hij zoekt de hoek zelf op en deelt de klappen aan zich zelf uit. Dankzij een nieuwe blunder dit seizoen kan hij het kampioenschap wel op zijn Bauch schreiben. De kloof met Lewis Hamilton is inmiddels te groot om ook maar serieus gevaar te vormen. Sterker nog, als Lewis volgende race wint en Vettel P2 niet weet te pakken, dan is de Brit voor de vijfde maal wereldkampioen in de Formule 1.

Dat is eigenlijk heel vreemd, want halverwege het seizoen leek de Ferrari toch écht de betere auto te hebben. In Canada, Groot-Britannië en België won Vettel nog glorieus. In Duitsland, Frankrijk en vooral Italië heeft hij het zelf verprutst. Aan AutoBild laat Vettel weten geen conclusies te trekken:

Ik zal Ferrari niet verlaten. Ik ben onderdeel van het team en ik wil dat dat zo blijft. Ik denk dat we enorm veel potentie hebben. Natuurlijk, de laatste paar races verliepen niet geweldig. We hebben het Mercedes veel te gemakkelijk gemaakt. Maar de sfeer in het team is goed.

Desalniettemin lijkt ook Vettel nu ervan overtuigd te zijn dat hij in mathematisch opzicht geen wereldkampioen meer kan worden:

Natuurlijk, het gaat nu bijzonder moeilijk worden. Maar ja, we blijven aanvallen, we hebben immers niets te verliezen. We zullen alles geven. Er zijn nog steeds belangrijke facetten van de auto waar we meer van kunnen leren.

Dan bij deze komen we even op de ‘kop’ terug. Nee, Vettel heeft niet gezegd dat hij wil falen bij Ferrari. Althans, niet direct. Wat verbazingwekkend is, is het feit dat de term zelfreflectie onbekend lijkt te zijn bij Ferrari. Dan hebben we niet alleen over de botsing met Verstappen. Wederom heeft het team een seizoen lang niet naar verwachting weten te presteren. Kijk naar Red Bull, dat met bijzondere condities of slimme pitstop-strategiën nog kan verrassen. Dat terwijl hun auto duidelijk minder goed is dan de Ferrari en Mercedes.

Nergens wordt er gerept over het feit dat het wéér mis is gegaan. Raikkonen is redelijk stabiel, maar gezien zijn leeftijd hoef je er niet meer van te verwachten. Maar van Vettel zou je verwachten dat hij de kar zou trekken. Nu dat mislukt is, weigert hij nog steeds de hand in eigen boezem te steken. Dat de sfeer bij het team ‘goed’ is, is eveneens zeer opmerkelijk. De met emotie overladen Arrivabene weet de rust en kalmte blijkbaar niet te bewaren: de meeste fouten die gemaakt worden in het team zijn menselijk. Aan de auto heeft het (voor een groot gedeelte van het seizoen) niet gelegen. Nu de FIA een tweede sensor heeft geplaatst op het complexe accupakket van de Ferrari en de rode auto minder snel lijkt te zijn (ten opzichte van de Mercedes), zou Ferrari daar de schuld neer kunnen leggen. Toch, in die tussentijd hadden ze een gat kunnen slaan.

De volgende race vindt in Amerika plaats op 21 oktober.