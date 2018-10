Man raakt bekneld op beursvloer Parijs

Wat ben je nou aan het doen?

De nieuwe Suzuki Jimny maakt een beknellende indruk op de autoshow van Parijs. Onze fotograaf wist vast te leggen hoe een man met zijn hoofd onder de imposante 4×4 uit Japan terecht kwam. Hoe het incident heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

Ach, nu we het toch over de nieuwe Jimny hebben. Het is één van de oudste modellen van de Japanse autobouwer. Sterker nog, de Jimny hoort wat dat betreft in het rijtje van de Mercedes G-klasse en de Porsche 911 thuis. Het eerste model rolde in 1968 van de band en in Parijs presenteert Suzuki deze nieuwe generatie.

In Europa komt ‘ie met een 102 pk sterke 1.5 viercilinder. Bospaden en modder zijn een makkie dankzij 4×4 en een ladderchassis. De modellen die Suzuki naar Frankrijk heeft meegenomen hebben een lekker dik voorkomen. Wie heeft de G-klasse nog nodig? Dit is de 4×4 die je wil hebben.