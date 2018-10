De 508 SW is in het echt nog smakelijker

Eindelijk weer een Fraaie Franse Break.

Het leek even alsof de Fransen niet meer wisten hoe het moest. Een fraaie Franse stationwagon ontwerpen. Een Break, zo u wilt. De 406 Break was een elegante, ingetogen schoonheid, maar een ontwerp van Pininfarina. De 407 was een eigen ontwerp en ondanks dat de 407 SW minder afgrijselijk was dan de 407 Berline, was het zekers niet moeders mooiste. Met de 508 werd dat rechtgezet door gewoon een saaie auto te ontwerpen. Zowel de 407 (bijna 26.000 stuks) als de 508 (iets meer dan 23.300 stuks) hebben nooit de 406 (iets meer dan 59.300 stuks) kunnen evenaren als het gaat om verkoopcijfers in Nederland.

Hopelijk gaat het met de nieuwe 508 wél lukken. Een belangrijk aandeel voor goede verkopen is natuurlijk die stationwagon die in Europa (gelukkig) nog heel populair is. De nieuwe 508 SW lijkt een schot in de roos te zijn. Het is overduidelijk een modern ontwerp, maar zeker niet te apart, raar of domweg lelijk. Er is een reden waarom niemand in een moderne Lexus wil rijden.

Ondanks het feit dat de 508 SW fraaier is dan voorheen (zeker als First Edition), is de bagageruimte gegroeid met 122 liter naar 1.780 liter in totaal (met de achterbank naar beneden geklapt, uiteraard). Dat is een goede win-win situatie. Qua motoren is er keuze uit diverse motoren, maar je moet gewoon voor de dikste benzine-variant gaan. Past het beste bij het uiterlijk. Kijk en verlekker u aan de verse platen die @CasperH speciaal voor u geschoten heeft.