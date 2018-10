Peugeot E-Legend maakt tongen los

Peugeot komt even stoer doen.

De retro-rakker van Parijs is dit jaar de E-Legend. Een concept van Peugeot waar elektrisch en autonoom rijden centraal staan. Op de persplaatjes was de E-Legend al een aantrekkelijke verschijning. Zo in het echt komen de lijnen nog beter tot zijn recht.

De overeenkomsten met de 504 Coupé zijn goed te zien. De glimlachende meneer op foto 12 weet het ook. Déze Peugeot moet er gewoon komen. In tegenstelling tot Duitse autofabrikanten, staan de Fransen bekend om de comfortabele stoelen. Die reputatie lijkt Peugeot waar te maken met de E-Legend, want zeg nu zelf. Die zetels nodigen toch uit om in neer te ploffen?

Aan boord van de E-Legend is een 100 kWh batterij en een elektromotor. Met een systeemvermogen van 463 pk en 800 Nm koppel is de coupé nog een rappe jongen ook. Het concept doet 0-100 in minder dan vier tellen met een top van 220 km/u. In theorie zou je 600 kilometer (WLPT) moeten kunnen rijden op een volle accu.