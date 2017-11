Man raakt rijbewijs kwijt na ‘overdosis’ Red Bull

Tien blikjes per dag...man man man...

Een man uit het Zwitserse Biberist raakte zijn rijbewijs kwijt ten gevolge van teveel bibberen. Toen de 34-jarige aangehouden werd door de politie, vond de hermandad namelijk dat hij zich nogal nerveus gedroeg. Daarop onderwierpen ze hem aan een speekseltest. De man reageerde daarbij positief op het gebruik van amfetamine. Ondanks de tegenwerping van de vermeende junk dat hij veel Red Bull gedronken zou hebben, werd zijn rijbewijs ingenomen.

De man die naar eigen zeggen zo’n tien blikjes Red Bull per dag wegtikt, werd doorgestuurd naar een ziekenhuis om bloed af te geven voor nader onderzoek. Na drie weken kwamen de resultaten terug en bleek dat hij inderdaad geen boerencoke gebruikt had. Maar hoe dan? Zit er dan toch stiekem iets van amfetamine in Red Bull? Is dat dan waarom Max en Daniel altijd zo hard gaan? In het verleden werd Red Bull Cola in Duitsland al even uit de schappen gehaald omdat er een minuscule hoeveelheid cocaïne in aangetroffen werd.

Echter volgens toxicoloog Wolfgang -jawel- Weinmann valt dat mee. Speekseltesten zijn wat hem betreft gewoon niet betrouwbaar genoeg. Veel stoffen kunnen voor een vals positieve test zorgen, volgens Weinmann zelfs tot in 25 procent van de gevallen bij sommige speekseltesten. Ook het nuttigen van (Zwitserse?) kaas zou al tot onheil kunnen leiden omdat er bij rijping/bederf biogene aminen vrijkomen. Bij sommige speekseltesten zou dit een positieve test voor amfetamine kunnen opleveren. De toxicoloog is dan ook geen voorstander van speekseltests om het gebruik van drugs aan te tonen in het verkeer.

Maar zoals je wellicht weet is de politie in Nederland dit jaar juist begonnen met het aftappen van speeksel. Houd dat dus in het achterhoofd voordat je weer een opgerold biljet in je neus propt. De kans is namelijk groot dat er onverhoopt sporen van cocaïne opzitten en er een paar picogram in je bloed terecht komt…(via Blick.ch)