Jos Verstappen: “Seizoen van Max was een zeven”

Volgend jaar moet echter een dikke tien worden.

Met nog één race voor de boeg blikt Jos Verstappen in de Telegraaf vast terug op het seizoen van zoon Max. De op een na succesvolste Nederlandse F1 coureur oordeelt onder andere dat Max inhaalactie op Vettel in Mexico de mooiste actie van het jaar is. Oké, daar kunnen we wel inkomen. Toch is de oudere Verstappen niet lyrisch over seizoen 2017.

De ergernis van Jos zit vooral in alle uitvalbeurten die Max te verwerken kreeg dit seizoen. Liefst zeven keer viel de Nederlander uit met panne of schade. In Monza ging het ook mis, maar kwam Max uiteindelijk nog als tiende over de streep. Het leek daarmee een compleet verloren jaar te worden voor MV33, doch in de laatste vijf races pakte Max 90 van zijn 158 punten en won hij twee keer. Volgens Jos is dit knallend uiteinde de reden dat het seizoen geen dikke onvoldoende verdient:

Anders was het een drie of een vier waard geweest.

Al Jos‘ hoop is nu gevestigd op volgend jaar. Red Bull mag flink aan de bak:

Volgend jaar moet het een tien worden. Alles moet dan meezitten en we moeten er vanaf de eerste race staan. Dat was dit jaar niet het geval, want Red Bull had het aan het begin niet goed voor elkaar. Om voor het kampioenschap te kunnen gaan, moet dat echt beter. Dat snapt het hele team.

No pressure.

Image-Credit: Jos, Schuey en Flava Flav via Twitter