Man smokkelt McLaren 620R illegaal het land in, wordt betrapt

Een McLaren 620R ongezien het land in krijgen, probeer dat maar eens. Deze man liep tegen de lamp.

Nederland is zeker niet het enige land waar je veel belastingen moet betalen voor het leukere speelgoed. Denemarken, China, Singapore en ook de Filipijnen vullen graag de lokale schatkist aan. Een man probeerde in het laatste land er iets gunstigs op te verzinnen.

Hij probeerde een McLaren 620R het land in te krijgen. Van de supercar zijn slechts 350 stuks gemaakt. De auto zat in een container in de haven van Manilla en was geregistreerd als een veel goedkopere Porsche Cayman. Het zou hem omgerekend zo’n 300.000 euro aan belasting schelen als z’n trucje was gelukt. De douane was echter niet van gisteren en ontdekte de fraude. De auto heeft nu niet bepaald het uiterlijk van een Porsche Cayman.

De McLaren 620R is door de autoriteiten in beslag genomen. De grote vraag is nu wat er gaat gebeuren met de supercar. De overheid van de Filipijnen staat bekend als erg rigoureus als het gaat om het bezit van criminelen. De kans bestaat dat deze zeldzame McLaren gesloopt gaat worden. De autoriteiten hebben dit in het verleden al vaker gedaan. En die gedachte is toch wel triest voor deze ‘onschuldige’ McLaren 620R.

Fotocredit: Bureau of Customs PH