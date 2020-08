Miljoenen kostende DBS GT Zagato doet de ‘Ring [video]

De DBS GT Zagato kost miljoenen, hoe vet is het dan om de auto in actie te zien op de Nordschleife!

Vorig jaar onthulden Aston Martin en Zagato de DBS GT. Een auto die met nog een auto komt, namelijk de DB4 Continuation. Beide auto’s zijn uitsluitend als één pakket te koop. Goedkoop is het setje niet. Sterker nog, het is het duurste wat Aston Martin ooit verkocht heeft. Omgerekend kost het duo een slordige 6,7 miljoen euro.

De kopers die het duo gaan krijgen zullen deze ongetwijfeld ergens in een collectie wegstoppen. De kans dat je een Aston Martin DBS GT Zagato op de openbare weg kunt spotten is ontzettend klein. Een aangename verrassing was het dan ook dat juist deze auto afgelopen week kilometers maakte op de Nürburgring Nordschleife.

Het ging hier niet om een auto van een klant, maar om een testauto van Aston Martin en Zagato. Het YouTube-kanaal CarSpyMedia wist de DBS GT op beeld vast te leggen. Het heerlijke geluid van de twaalfcilinder komt goed naar voren.

In vergelijking met een normale DBS Superleggera, krijgt de Aston Martin DBS GT Zagato een kleine vermogens upgrade. De geblazen V12 is goed voor 765 pk. Al dat vermogen zoekt grip op de achterwielen. Dat vraagt om een beheersbare rechtervoet..

Fotocredit: @rickvanbuuren via Autojunk