Koop deze dikke McLaren-Mercedes

Net zoveel cilinders als de F1-bolide van 2021 (waarschijnlijk).

Het is alweer bijna een week geleden dat we een camper de revue lieten passeren, dus hoog tijd voor de volgende. Dit keer hebben we een kampeerbusje gevonden die luistert naar de naam ‘McLaren’. Dat belooft natuurlijk veel goeds, maar stiekem heeft McLaren Sports Homes in eerste instantie niks te maken met het F1 team van McLaren of de sportwagens van het merk. Helemaal een vreemde van het circuit is het bedrijf echter ook weer niet, want het startte ooit als bouwer van busjes voor het vervoer van motorsport-teams.

Maar de tijden dat coureurs met een busje en een tentje naar het circuit togen ligt inmiddels achter ons. Tegenwoordig willen benzinehoofden ook wel wat luxe om zich heen. Wellicht daarom is McLaren Sports Homes zich later ook gaan toeleggen aan luxe campers, maar dan wel met een sportief tintje. Deze strakke Temporite Grey Mercedes met zwarte wielen is daar een goed voorbeeld van.

De unit is gebaseerd op een Mercedes 319 extra long wheelbase met een dikke 3.0 V6 diesel onder de kap met 190 pk. Voor warme dagen waarop wat schaduw gewenst is heeft de Merc een diepzwart luifeltje van 4,5 meter lang. Verder is er uiteraard climate control aanwezig, maar ook een oven, grille, wetroom met douche én ruimte voor een motor achterin. Als je Jeffrey Herlings te snel af wil zijn moet je je spoeden naar Facebook om meer info te vragen over triviale zaken als de prijs en dergelijke.