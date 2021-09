Man van middelbare leeftijd op bezoek bij koning van de F1

Zo te zien probeert de koning van de F1 zijn tweedehandsje te slijten aan een man van middelbare leeftijd. Altijd goed onderhouden, nooit afgetrapt, je kent het wel…

Op het moment van schrijven stijgt de spanning langzaam maar zeker tot een hoogtepunt. Over luttele momenten gaat namelijk de eerste F1 Grand Prix in 36 jaar van start binnen onze landsgrenzen. Het is dat we op de redactie zo extreem nuchter zijn. Anders zou het bijna een momentje zijn om een heel klein traantje bij weg te pinken.

Voor de mensen die direct betrokken zijn bij de race, geldt dat ongetwijfeld nog meer dan voor ons fans. Prins Bernhard heeft niet alles handig aangepakt de afgelopen tijd, maar wie de race ook wint vandaag, stiekem is hij natuurlijk de winnaar van de dag. En ja, successen vieren, dat doe je natuurlijk graag in het bijzijn van familie en vrienden die je een warm hart toedragen.

Het is dan ook fijn voor Bernie dat zijn neef even langs is gekomen, met vrouw en kinderen in touw. Willem-Alexander, Maxima, Amalia en Ariane krijgen uiteraard de speciale VIP-behandeling. Daar hoort ook een audiëntie bij de koning van de F1 bij. Onze held Max Emilian is natuurlijk niet te beroerd om Wim-Lex en Maxima uit te leggen hoe alle knopjes van zijn RB16B werken.

Naar verluidt heeft Willem al geïnformeerd wat het zou kosten om zo’n bolide naast de ietwat controversieel geworden Spyker in zijn garage te zetten. Denk jij dat W.A. van Buren skills heeft achter het stuur? Of zou hij net als Gasly, Albon en Perez wat moeite hebben met de oversturende Red Bull gezien zijn voorliefde voor onderstuur? Laat het weten, in de comments!