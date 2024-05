Man wat is deze lekkere Maserati Grecale lekker zo

De lekkere Maserati Grecale is op deze wijze een stuk lekkerder.

Er zijn twee kampen qua autoliefhebbers: mensen die vinden dat een auto origineel moet blijven en mensen die vinden dat je een auto beter kan maken. Uiteraard valt er wat voor beide groepen te zeggen, maar de kant van liefhebbers die modificeren is natuurlijk veel leuker. Niet langer wordt je dan beperkt door de keuzes van de marketingafdeling van de fabrikant, maar kun je je auto helemaal eigen maken.

Een voorbeeldje is deze lekkere Maserati Grecale. Dat is van zichzelf al een heel erg leuke auto, maar het kan dus nog leuker. In dit geval is de auto aangepakt door Speedworkz GmbH. Die hebben een serie upgrades voor de Grecale waardoor deze net even wat toffer oogt en beter rijdt.

Lekkere Maserati Grecale

De tuner uit Mechernich (bij de ‘Ring in de buurt) kennen we voornamelijk van projecten op basis van Mercedes-Benz in het algemeen en Mercedes-AMG in het bijzonder. Maar ja, bij Mercedes heb je te maken met enorm veel concurrenten (Vaeth, Brabus, Lorinser en ga zo maar door), terwijl er niet veel tuners zijn die Maserati’s onder handen nemen.

Bij Speedworkz hebben ze de Trofeo als basis gepakt en hebben deze subtiel aangepakt. Niet keihard, maar gewoon subtiel. De wet van geslaagd tunen is dat een paar subtiele modificaties vaak al voor een groot effect zorgen. De 3.0 Nettuno V6 is een motor met lekker wat marge. Dat bleek wel in de MC20, maar ook in de Grecale Trofeo. Middel een keurige Stage 1-upgrade heb je ineens 610 pk en 700 Nm!

Ragazzon

De V6 klinkt nu nog lekkerder middels een Ragazzon-sportuitlaat. Het bijzondere hiervan is dat deze TüV-gekeurd is! De uitlaat heeft een OPF en ECE-goedkeuring, dus je komt gewoon de APK ermee door. En laten we eerlijk zijn: ze zien er lekker uit.

De visuele aanpassingen zijn beperkt, doch effectief. Diverse chromen delen zijn nu uitgevoerd in hoogglans zwart. Daarbij is er een dakspoiler van Maxton Design. Een andere duidelijke wijzigingen zijn de wielen. Het zijn BBS CI-R Unlimited wielen die je verregaand kunt configureren. Voor meten ze 9×21 inch en achter zelfs 10,5×21 inch. De velgen zijn voorzien van 255/40 R21 banden voor en 295/35 R21 banden achter.

Meer lezen? Dit zijn de 17 duurste SUV’s van Nederland!