Dit sportieve label gaat alleen maar groter worden

Vorige week waren we aan het mijmeren over https://www.autoblog.nl/nieuws/deze-sportieve-badges-bestaan-niet-meer-6892993. Automerken kunnen de beloftes van die sportieve badges niet combineren met de modellen in kwestie. Dat is ook niet heel erg vreemd, want voor een sportievere auto wil je liever niet een enorme SUV met hoog gewicht en hoog zwaartepunt als basis.

Maar in het geval van Nismo hoeven we niet te vrezen. De sportieve tak van Nissan (Nissan Motorsport) zal nog een tijdje blijven bestaan. Dat zegt Francois Bailly, een hoge pief van Nissan. Zijn functie is, eh, vrij uitgebreid, getuige de naam ervan: Nissan Senior Vice-President and Chief Planning Officer AMIEO (Afrika, Midden-Oosten, India, Europa en Oceanië). Aan onder meer het Australische Drive laat hij weten dat er een toekomst voor Nismo is, ook met de huidige trends in de autobranche.

Nismo zal alleen maar groter worden

Sterker nog, het is de bedoeling dat Nismo alleen maar groter zal waren. Natuurlijk, de Nismo GT-R en Nismo 400Z bepalen het imago van het sportieve label, maar er zijn grenzen op wat voor auto de badge terecht komt. Zo is er een Nismo Patrol en dat is een soort G63 AMG-alternatief die populair is in het Midden-Oosten. Maar naast grote SUV’s, sluit Bailly de elektriche auto en crossover ook niet uit. Ook niet de elektrische crossover. Daar heeft hij ‘geen problemen mee’.

Terug naar de wortels

Wel is het de bedoeling dat Nismo weer een beetje terug gaat naar zijn wortels. Niet alleen de badge, maar ook flinke en verregaande aanpassingen. Dus grotere wielen met bredere banden, meer vermogen en een hoogwaardiger onderstel, gecombineerd met subtiel dikke looks. Of het nu een Leaf of GT-R is, moet niet uitmaken. Sowieso komen er ook meer crossovers. Denk aan de Juke en en Qashqai. Volgens de Nissan-honcho is de intentie er om daar een sportieve Nismo-variant van te maken.

Niet alleen maar elektrische crossovers

Wel heeft Bailly in de gaten dat het sportieve Nismo-label wel ergens op gestoeld moet zijn. Er zullen dus altijd extra sportieve Nismo-modellen zijn die het sportieve imago onderstrepen. Dus het zullen niet alleen elektrische crossovers zijn, daarmee wil Nismo vooral het geld gaan verdienen zodat ze leuke stuurmansauto’s kunnen maken voor de liefhebber. Dat klinkt inderdaad precies als de strategie van Porsche, dat middels de Cayenne ineens veel meer speciale edities van de 911 kon maken.

