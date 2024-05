Niemand wil een Chinese elektrische auto

Wil jij nog wel een Chinese elektrische auto.

Stel, je bent eventjes tien jaar iets anders met je leven wezen doen. Werken in een hotel in Venezuela, meehelpen in een ziekenhuis in Indonesië of stokstaartjes fokken in Mozambique. En dan kom je terug naar Nederland en bekijk je de prijslijsten: dan verbaas je je toch over het aantal nieuwe merken die je echt helemaal niets zeggen?

Een paar jaar geleden begon de invasie van Chinese elektrische auto’s en even hadden we een idee dat ze aan konden slaan. De MG ZS EV was een aardig succesje. Een kordate auto voor een interessante prijs.

Het ding deed niets fout en kostte niet zoveel. Als de Chinese merken met meer van dit soort auto’s gingen komen, kon de rest wel inpakken.

Stortvloed aan nieuwe modellen

De angst was dan ook groot toen in korte tijd er een stortvloed van nieuwe Chinese elektrische automerken erbij kwam. Denk aan JAC, Seres, Aiways, XPeng, Nio. En slaan ze een beetje aan? Nou, nee, niet helemaal. Dat concludeert branche-analist JATO Dynamics die altijd de Europese verkoopcijfers strak in de gaten houdt.

JATO stelt dat de vraag naar de Chinese elektrische auto’s terugloopt. De enige uitzondering van de nieuwe Chinese elektrische automerken lijkt BYD (Build Your Dreams) te zijn. Daarnaast doet MG ook goede zaken.

Niemand wil meer een Chinese Elektrische auto?

In totaal zijn 2,22% van alle verkochte auto’s in Europa Chinees. Dat is een kleine daling ten opzichte van april 2023, toen 2,35% een Chinese auto betrof. Volgens de brancheanalist ligt het aan de perceptie die we als consument hebben van een merk. MG kennen we nog van vroeger, ondanks dat dat merk nauwelijks een rol van betekenis heeft gespeeld met een paar sportwagens en wat omgekatte Rovers.

Autoblog honcho, hoofdredacteur en eindbaas @michaelras wijst ons er fijntjes op dat wij Europeanen geen probleem hebben met Chinese elektrische auto’s, maar dat we simpelweg de badge niet begrijpen. De Volvo EX30 is namelijk de op één na best verkochte EV van heel Europa…

Fotocredit: Gele Volvo EX30 door @anoniemeautofan via Autoblog Spots!